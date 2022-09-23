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İçişleri Bakanı Öztürkler, Yeni KKTC Pasaportlarını Yerinde İnceledi

23 Eylül 2022 Cuma 15:15
İçişleri Bakanı Öztürkler, Yeni KKTC Pasaportlarını Yerinde İnceledi

Öztürkler: "60 bin çipli pasaport üretimi yapacak şekilde tüm malzemeler tedarik edildi"

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünü ziyaret ederek yeni KKTC Pasaportlarını yerinde inceledi.

İçişleri Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Bakan Öztürkler, dün öğle saatlerinde Ankara temaslarını tamamlayarak İstanbul’a geçti.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, küresel çip krizi ile başlayan pasaport tedarikinde yaşanan sıkıntıların aşılması adına Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan iş birliği neticesinde, daha önce açıkladıkları şekilde Eylül ayı içerisinde, yeni çipli KKTC pasaport tasarımının uluslararası standartlarda hazırlandığını ve bugün itibariyle pasaport sorununun tamamen ortadan kaldırıldığını kaydetti.

Öztürkler, “Dünyanın birçok gelişmiş ülkesi küresel çip krizinin etkisi ile eski tip pasaportlara dönmüş, bazıları ise halen sorun yaşamaya devam etmektedir. Dört ay önce başlattığımız çalışmalar ve Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleri ile KKTC Devleti olarak birçok uluslararası güvenlik kodu bulunan, çok farklı güvenlik özellikleri ile temassız çipe ve birçok teknolojik özelliğe sahip yeni nesil pasaportlarımızı bugün teslim alıyoruz” dedi.

-"60 bin çipli pasaport üretimi yapacak şekilde tüm malzemeler tedarik edildi"

Daha önce Avusturya kökenli yabancı bir firmadan tedarik edilen pasaport cüzdanlarında küresel krizle yaşanan tedarik sıkıntısının vatandaşlarda ciddi mağduriyetler yaşattığını hatırlatan Öztürkler, “Türkiye Cumhuriyeti ile yürütülen iş birliği ile tamamen yerli ve milli yazılımlarla e-kimlik, e-nüfus ve yeni nesil pasaport cüzdanlarının basımını yapmaya başlamanın gururunu yaşıyoruz. Bugün itibariyle 60 bin çipli pasaport üretimi yapacak şekilde tüm malzemeler tedarik edilmiş durumdadır. KKTC’ye dönerken basıma hazır, 1800 yeni nesil çipli pasaport cüzdanı ile de birlikte dönüyoruz.” dedi.

KKTC çipli pasaport cüzdanlarının tedarikinde yaşanan sıkıntının aşılması için sürecin başında Başbakan Ünal Üstel’in girişimlerinin önemli olduğunu hatırlatan Bakan Öztürkler, şöyle devam etti:

“Pasaport konusunda Başbakanımızın girişimleriyle başlayan süreci çok yönlü olarak ilerleterek, küresel olarak sıkıntı yaşanan bu konuda önemli bir sonuç aldık. Bu sonucun alınmasında sürecin başında doğru girişimleri zamanında yapan Başbakanımız Sayın Ünal Üstel’e ve her zaman desteğini yanımızda hissettiğimiz Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’ya katkılarından dolayı özel olarak teşekkür ediyorum.”  

-"E-Nüfus ve E-Kimlik projeleri geliştirilmeye devam edecek"

Pasaport sorununun bugün itibariyle tamamen çözüldüğüne işaret eden Bakan Öztürkler, yeni KKTC pasaportlarının uluslararası standartlarda, çağdaş tasarımlarla ve tüm baskı, onay işlemleri KKTC Nüfus Kayıt Dairesi’nin baskı makinelerine uygun şekilde hazırlandığını belirtti.

-Maronit ve yerleşik Rumlara yeni nesil çipli Mavi Kimlik; ikamet izinlilere çipli Beyaz Kimlik

Yürütülen çalışmalar sonucunda E-Nüfus ve E-Kimlik projelerinin geliştirilmeye devam ettiğini, bu kapsamda 28 Temmuz 2022 tarihinde Sakinlerin Kaydı Tüzüğü'nde yaptıkları düzenlemeyle de yasal olan eksiklerin giderilerek, E-Nüfus ve E-Kimlik projelerinin geliştirildiğini belirten Öztürkler, “Bu çalışmalar neticesinde; bundan sonra KKTC otoritesi altında yaşayan Maronitlere ve yerleşik Rumlara E-Kimlik projesi kapsamında yeni nesil çipli Mavi Kimlik verilecektir. Ayrıca KKTC’de daimi ikamet izinli olarak kalmakta olan yabancılara da yapılan düzenleme ile yeni nesil, çağdaş, uluslararası standartlarda, güvenlik kodları güçlü çipli Beyaz Kimlik verilecektir” dedi.

Yeni KKTC pasaportlarının ülkeye hayırlı olmasını temennisinde bulunan Öztürkler, “Bu vesileyle bir kez daha TC Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürü Abdullah Yasir Şahin’ e ve gerek tasarım aşamasında, gerekse de diğer aşamalarda katkısı, emeği olan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

 

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Son Güncelleme: 24.09.2022 01:13
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