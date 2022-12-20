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İçişleri Bakanı Öztürkler, E-Vize Otomasyon Sistemi’ne ilişkin açıklama yaptı

20 Aralık 2022 Salı 14:12
İçişleri Bakanı Öztürkler, E-Vize Otomasyon Sistemi’ne ilişkin açıklama yaptı

“Ülkenin geleceği, güvenliği ve kayıtlılığının sağlanması adına hayati bir projedir”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, E-Vize Otomasyon Sistemi’nin, ülkenin geleceği, güvenliği ve kayıtlılığın sağlanması adına hayati bir proje olduğunu kaydetti.

Öztürkler, açıklamasında, ülke güvenliği ve kamu huzurunun korunması için koydukları vizyonlardan biri olan E-Vize Otomasyon Sistemi’nin hayata geçirilmesi ile en güvenli ülkelerden biri olunacağını söyleyerek, kısa bir sürede E-Vize Otomasyon Sistemi’nin hayata geçirilmesi için bakanlık olarak teknik çalışmaları tamamladıklarını, projenin ihale aşamasına getirildiğini, 3 milyon 850 bin Türk Lirası teslimat bedeli ve 385 bin Türk Lirası garanti sonrası bakım hizmet bedeliyle de ihale edildiğini belirtti.

E-Vize Otomasyon Sistemi ile ülkeye gelecek olan yabancı kişilerin bilgileri daha adaya gelmeden sıkı bir süzgeçten geçirileceğini ifade eden Öztürkler, bilgilerin 7 farklı kurumda oluşturulan “E-Vize Kontrol Ofisi” tarafından kontrol edileceği ve uygun görüldüğü takdirde vizelendirileceğini dile getirdi.

- “Yıllardır sınır dışı için devletin kasasından çıkan yüksek bedeller ortadan kalkacak”

“E-Vize ile sınır güvenliğinin artacak ve yabancıların kayıt altına daha sağlıklı şekilde alınacak olmasının yanı sıra, kamu güvenliği için sakıncalı olan bir kişi adaya gelmeden önce bilineceğinden yıllardır sınır dışı için devletin kasasından çıkan yüksek bedellerin de ortadan kalkacağına işaret eden Öztürkler, şunları kaydetti:

“E-Vize Otomasyon Sistemi’nin oluşturulmasında Dış İşleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Polis Muhaceret Müdürlüğümüzün önemli katkıları olmuştur. Bu işbirliği sayesinde kurulan yapı ile yedi farklı kurumumuzdan oluşacak ‘E-Vize Kontrol Ofisi’nin entegre sistemlerle çalışması sağlanacak, yabancı kişilerin verileri ve sistem üzerindeki tüm kişi verileri tekilleştirilerek, ülkeye girişlere sıkı kontrol getirilecek ve e-devlet için önemli bir adım atılmış olacaktır.”

Öztürkler, sistemin oluşturacağı temel yapı sayesinde, ileri aşamalarda sağlanacak sistemler arası tam entegrasyon ile de E-Devlet kapısı üzerinden elektronik işlemlerin kolayca yapılabileceğini, kamu kurumlarında oluşan uzun kuyrukların ortadan kaldırılarak, halkın hak ettiği çağdaş hizmetler noktasında ileri bir aşamaya geçilerek, elektronik işlemler döneminin kapısının açılacağını belirtti.

- Sorunun kökenine inecek analizler yaptık”

Öztürkler, bu aşamaya kadar yaptıkları çalışmalara da değinerek, halkın en fazla şikayetçi olduğu konuların başında gelen ülke güvenliği ve kamu huzurunun sağlanması adına sorunun kökenine inecek analizleri yaptıklarını, suç oranlarına dair verileri incelediklerini, Güvenlik Kuvvetleri ile Polis Teşkilatının raporları doğrultusunda önemli kararlar aldıklarını ifade etti.  

Ülke güvenliği ile kamu huzurunun sağlanması adına Muhaceret Sistemlerinin yenilenmesi, Muhaceret Affı ile ülkede kayıtlılığın artırılması, suça karışmış yabancıların deport edilmesi ve muhaceret sistemlerinin güncellemesi gibi çalışmalar yürüttüklerini aktaran Öztürkler, buna paralel olarak ülkeye girişlerin kontrol altına alınması için E-Vize Otomasyon Sistemi’nin oluşturulması kararı aldıklarını hatırlattı.  

Ülkenin ekonomik kalkınmasında turizm ve yükseköğrenim alanlarının gelişmesinin çok önemli olduğuna ve bu anlamda  “E-Vize Otomasyon Sistemi” öncesinde ülke güvenliği ve kayıtlılığın sağlanması adına birbirini tamamlayıcı birçok adım attıklarına işaret eden Öztürkler, “İnsanımızın haklı serzenişine kulak verdik. Ülkemizin geleceği, refahı ve huzuru açısından hayati gördüğümüz bir projeye imza atmanın, halkımıza verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

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