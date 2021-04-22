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İçişleri Bakanı Evren Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

22 Nisan 2021 Perşembe 17:30
İçişleri Bakanı Evren Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı
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İçişleri Bakanı Kutlu Evren, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Evren yayımladığı mesajda, “Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, umutsuzluğun, yoklukların ve zorlukların yaşandığı bir dönemde açılması, Türk milletinin istikbaline ışık tutan, tarihi bir dönüm noktası olmuştur. Türk ulusunun temsilcilerinin katılımıyla toplanan Büyük Millet Meclisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde aldığı tarihsel kararlarla, emperyalist işgal kuvvetlerine karşı Türkiye’nin bölünmez bütünlüğünün korunması ve bağımsızlığın kazanılması amacıyla yürütülen çabaları halk iradesine dayanarak yönlendirmiştir” dedi.

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23 Nisan Ulusal Egemenlik Günü’nün, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilmesinin, onun vizyonunu, insan sevgisinin yüceliğini ortaya koyduğunu ifade eden Evren, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına rahmet diledi.

Evren, “Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının ve istikbalimizin teminatı olan çocuklarımızın gözlerinden aydınlığın, akıllarından ilmin, yüreklerinden vatan sevgisinin eksilmemesini diler, milletimizin “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”nı en içten dileklerimle kutlarım” dedi.

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Son Güncelleme: 22.04.2021 18:06
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