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İçişleri Bakanı Baybars, Gazimağusa-Maraş bölgesinde vatandaşlarla sohbet etti

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Gazimağusa-Maraş Bölgesini ziyaret etti ve Piyale Paşa Muhtarlık binasının açılışına katıldı.

İçişleri Bakanı Baybars, Gazimağusa-Maraş bölgesinde vatandaşlarla sohbet etti

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Gazimağusa-Maraş Bölgesini ziyaret etti ve Piyale Paşa Muhtarlık binasının açılışına katıldı.

25 Ocak 2020 Cumartesi 14:04
İçişleri Bakanı Baybars, Gazimağusa-Maraş bölgesinde vatandaşlarla sohbet etti

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Baybars, ilk olarak Maraş bölgesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, bölgesel sorunları dinledi. Baybars, bölge halkının konut ihtiyacının karşılanması, bölgede gençlerin topraklarında kök salması için bakanlığın yürüttüğü sosyal konut çalışmalarının hangi aşamaya geldiği hususunda vatandaşları bilgilendirdi.

Baybars şöyle konuştu:

“KKTC genelinde, konut ihtiyacının en fazla olduğu bölgelerin tespiti yapılırken hane halkı anketi sonuçlarına göre ihtiyaç analiz raporları dikkate alındığında ilk olarak Gazimağusa-Maraş ve Güzelyurt Sosyal Konut Projelerine öncelik verileceğini belirtmiştik. Geçen sürede bakanlığımız çalışmalarını sürdürmüş, Gazimağusa-Maraş Sosyal Konut Projemizin plan ve projelerini tamamlamıştır”.

SOSYAL KONUT

Ayşegül Baybars, sosyal konutun, sadece vatandaşın barınma gereksiniminin karşılamasıyla sınırlı olmadığını,  aynı zamanda sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasi bir olgu olduğunu kaydetti. Baybars, göreve geldikleri ilk günden beri sosyal devlet anlayışıyla vatandaşların en temel insan hakkı olan barınma ihtiyaçlarını karşılamak için yalnızca bir çatı ve dört duvardan oluşan fiziksel yapılarla sınırlı olmayan çağdaş bir anlayışla çalışıldığını belirtti.

Baybars, Gazimağusa- Maraş Sosyal Konut Projesi’nin sadece barınma merkezi anlayışıyla değil, sosyal donatılar ve çevre düzenlemeleriyle birlikte bir yaşam sitesi konsepti şeklinde hazırlandığını söyledi.

Ayşegül Baybars, sosyal donatı alanları ve tesisleri ile vatandaşların eğitim, alışveriş, sağlık, kültür, eğlence gibi temel ihtiyaçlarının aynı ünite içinde karşılanabilmesinin amaçlandığını da ifade etti.

“SOSYAL DEVLET ANLAYIŞI VE ÇAĞDAŞ BİR BAKIŞ AÇISIYLA ÇALIŞIYORUZ”

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Bakanlık olarak sosyal devlet anlayışı ve çağdaş bir bakış açısıyla çalıştıklarını dile getiren Baybars, bu anlayışla, Sosyal Konut Projelerini ihtiyaç ve öncelik sırasına göre adım adım ülke geneline yaymak hedefinde olduklarını belirtti.

Baybars, konuşmasının sonunda vatandaşlara çok kısa süre sonra Gazimağusa-Maraş Sosyal Konut Projesi’nin lansmanın yapılacağının müjdesini de verdi.

 “DAYANIŞMA VE BİRLİKTELİK DUYGUSU…” 

İçişleri Bakanı Baybars, Piyale Paşa Muhtarlık Binası’nın açılışında muhtarlık binasını gezdi, vatandaşlarla sohbet edip sorunlarını dinledi.

Muhtarlık binasının açılışında konuşan Bakan Baybars, yeni muhtarlık binasının mahalleleri birleştiren, dayanışma ve birliktelik duygusunu içinde barındırdığını söyledi.

Baybars, muhtarlığın yarattığı birliktelik duygusu içinde tüm mahalleliye hizmet sunacak olmasının çok değerli ve önemli olduğunu vurguladı.

Açılışta güzel ve anlamlı bir kalabalığın toplanmasının çok kıymetli olduğunu belirten Bakan Baybars, “Demek ki hem mahallelli burayı sahipleniyor, hem de muhtarımız azalarıyla birlikte gereken desteği, hizmeti veriyor ve gereken karşılığı da alıyor.  Bizler, de hem muhtarlığımıza, hem mahalleye hizmet için her zaman sorunlarınızı dinlemeye, anlamaya ve çözüm üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Bu toplumsal dayanışma ve birlikteliğin kendilerini hem içte hem dışta daha da kenetleyeceğini, birlikte daha da ileriye taşıyacağına inandığını belirten Bakan Baybars, yeni muhtarlık binasının mahalleye ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

Son Güncelleme: 25.01.2020 17:23
Anahtar Kelimeler:
Ayşegül Baybars Gazimağusa Maraş
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