banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İki devletli çözümü istemeyen var mı?
İki devletli çözümü istemeyen var...
Açılma kararı siyasi intihar olur
Açılma kararı siyasi intihar olur
Bulaşıcı Hastalıklar Yasası yeniden mahkemelik olabilir!
Bulaşıcı Hastalıklar Yasası yeniden mahkemelik...
Statükoya mahkûm muyuz?
Statükoya mahkûm muyuz?
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 48 yeni vaka
Kapat

Hür-iş asgari ücret kararının yasadışı olduğunu savundu

Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, “hükümetin 4 bin 400 TL olarak ilan ettiği asgari ücreti yargıya taşıyacaklarını” bildirdi.

12 Şubat 2021 Cuma 11:45
Hür-iş asgari ücret kararının yasadışı olduğunu savundu
banner337
banner351

Hür-İş Federasyonu Başkan Vekili Ahmet Serdaroğlu, yazılı açıklamasında, hükümetin, işçi ve işverenin olmadığı toplantıda tek taraflı olarak aldığı 4 bin 400 TL’lik asgari ücret kararının “yasa dışı” olduğunu savundu.

banner341
Hükümeti eleştiren ve yasalara karşı duyarlı olmasını isteyen Serdaroğlu, yıllardır ezilen tarafın hep emekçi kesimi olduğunu kaydetti, yaratılan bu sistem ve adaletsizliğe karşı mücadeleyi sürdüreceklerini, asla taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Hükümetin asgari ücrette yaptığı artışın insan onuruna yakışmadığını ifade eden Serdaroğlu, hükümete, halka verdiği sözleri tutma çağrısı da yaptı.

banner360
Son Güncelleme: 12.02.2021 13:20
Anahtar Kelimeler:
Asgari ücretAhmet SerdaroğluHüriş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İkinci doz aşılamalar Başbakan Saner, bazı siyasiler ve sağlık çalışanlarıyla başladı
İkinci doz aşılamalar Başbakan Saner, bazı siyasiler ve sağlık çalışanlarıyla başladı
Yeniboğaziçi Belediyesi PCR test ağını genişletti
Yeniboğaziçi Belediyesi PCR test ağını genişletti
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Tam sokağa çıkma yasağında bir hafta geride kaldı
Tam sokağa çıkma yasağında bir hafta geride kaldı
Radyoların özellikle salgın dönemlerinde önemli işlevleri bulunuyor
Radyoların özellikle salgın dönemlerinde önemli işlevleri bulunuyor
Okul öncesi ve ilkokullarda birinci dönem tamamlandı
Okul öncesi ve ilkokullarda birinci dönem tamamlandı
Gazimağusa Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına 2'nci doz aşı uygulaması yarın başlıyor
Gazimağusa Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına 2'nci doz aşı uygulaması yarın başlıyor
KTOEÖS hükümeti eleştirdi
KTOEÖS hükümeti eleştirdi
Kıbrıs Türk Federe Devleti 44 yıl önce kuruldu
Kıbrıs Türk Federe Devleti 44 yıl önce kuruldu
Emekli Subaylar Derneği’nden GKK ve PGM’ye teşekkür
Emekli Subaylar Derneği’nden GKK ve PGM’ye teşekkür

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim