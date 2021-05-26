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Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bugün toplandı. 

26 Mayıs 2021 Çarşamba 16:00
Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplandı
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Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, bugün toplandı. 

Meclisten verilen bilgiye göre, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, gündeminde bulunan “Askerlik ( Değişiklik) Yasa Tasarısı” ve “Evlilik Dışı Çocuklar Yasa Önerisi”ni görüştü.

Komite, Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Evlilik Dışı Çocuklar Yasa Önerisi’yle ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

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Komite toplantısına davetli olarak; Başbakanlıktan Serap Destegül Redif ve Bügem Kırgın, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan Cengiz Topel Uzun ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Koray Uğurluay katılarak görüş ve önerilerini ifade etti.

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında toplanan Hukuk, Siyasi İşler ve Dış ilişkiler Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Vekili Doğuş Derya, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Ayşegül Baybars  ve UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu katıldı.  Komite toplantısında ayrıca UBP Milletvekili Menteş Gündüz de yer aldı.

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Son Güncelleme: 26.05.2021 16:13
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