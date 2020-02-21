HTKS başkanlığına Cem Kapısız seçildi

Sendikadan yapılan açıklamaya göre yeni Yönetim Kurulu ve görevleri şöyle:

“Cem Kapısız Başkan, Ali Rüzgar Genel Sekreter, Yılmaz Çeliker Mali Sekreter, Hüseyin Karaoğlan Örgütlenme Sekreteri, Sinem Babacan Eğitim Sekreteri, Milhan Beysoylu Sosyal İşler Sekreteri, İrfan Derleyen Basın ve Yayın Sekreteri.“

“KONTROLÖRLER FEDAKARLIKLARININ KARŞILIĞINI ALAMIYOR”

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, Genel Kurulda yaptığı konuşmada, mesleklerinin, havacılıkta kritik öneme sahip oldukça stresli ve ağır sorumluluk gerektiren, özel bir eğitim ve nitelik gerektiren bir meslek olduğunu kaydetti.



Kapısız, kontrolörlerin omuzlarında taşıdıkları bu ağır yüke rağmen emeklerinin ve fedakarlıklarının karşılığını alamadığını, “standart lise mezunu bir memur ile aynı ücrete, Doğu Akdeniz Hava Trafiğini tek sektörle yönettiklerini” ifade etti.Bu nedenle çalışanların motivasyonunun, sürekli artan bölgesel hava trafiğinin yükü ile ters orantılı olarak azaldığını belirten Kapısız, şöyle devam etti:“Bu yük arttıkça yorgun olan personel isyan noktasına gelmektedir. Son yapılan 30 kişilik münhal fiyaskosunda görüleceği üzere kadroya sadece dört kişi alınabilmiş, henüz bu personelin Hava Trafik Kontrolörü olabilmesi için gereken eğitim süreci bile başlatılamamıştır. Kaldı ki mesleğe başlayıp Ankara’daki eğitim sürecini atlatabilen az sayıdaki personel de süreç içerisinde görevi icra etmeye ve ağır sorumluluklar altına girmeye başladıkça çareyi başka dairelere geçmekte bulmuştur. Ülkemizde bu ücretlere bu mesleği yapabilecek kişi sayısı yok denecek kadar azalmıştır.”Devletin son 5 yıl içinde iki kez, toplamda 45 kişilik Hava Trafik Kontrolörü münhali açtığını ancak bu rakam içerisinden kontrolör olarak görev yapan sadece 6 kişi bulunduğunu belirten Kapısız, “Bu noktada hükümeti nerede yanlış yapıldığı konusunda durup düşünmeye davet ediyoruz. Aksi halde uluslararası havacılık standartlarını koruyabilmemiz mümkün olmamakla birlikte ‘Yeni Ercan Havalimanı’nı uluslararası direkt charter uçuşlara elverişli bir havalimanı yapacağız’ şeklindeki söylemler sadece havada asılı kalacaktır.” dedi.