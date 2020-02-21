banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
115842
ALTIN
320.985
DOLAR
6.1060
STERLİN
7.8954
EURO
6.5964
Bin yüz 92 kişi konut sahibi olacak...
Bin yüz 92 kişi konut...
Devletin İsrafı ve İflası
Devletin İsrafı ve İflası
Statükoyu bu açıdan hiç düşünmemiştiniz
Statükoyu bu açıdan hiç düşünmemiştiniz
Hastaneleri Bekliyoruz, Temellerini Değil
Hastaneleri Bekliyoruz, Temellerini Değil

HTKS başkanlığına Cem Kapısız seçildi

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Olağan V. Genel Kurulu sonrasında Yönetim Kurulu belirlenirken, başkanlığa Cem Kapısız seçildi. 

HTKS başkanlığına Cem Kapısız seçildi

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) Olağan V. Genel Kurulu sonrasında Yönetim Kurulu belirlenirken, başkanlığa Cem Kapısız seçildi. 

21 Şubat 2020 Cuma 10:01
HTKS başkanlığına Cem Kapısız seçildi
banner337

Sendikadan yapılan açıklamaya göre yeni Yönetim Kurulu ve görevleri şöyle: 
Cem Kapısız Başkan, Ali Rüzgar Genel Sekreter, Yılmaz Çeliker Mali Sekreter, Hüseyin Karaoğlan Örgütlenme Sekreteri, Sinem Babacan Eğitim Sekreteri, Milhan Beysoylu Sosyal İşler Sekreteri, İrfan Derleyen Basın ve Yayın Sekreteri.“
“KONTROLÖRLER FEDAKARLIKLARININ KARŞILIĞINI ALAMIYOR”
Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, Genel Kurulda yaptığı konuşmada, mesleklerinin, havacılıkta kritik öneme sahip oldukça stresli ve ağır sorumluluk gerektiren, özel bir eğitim ve nitelik gerektiren bir meslek olduğunu kaydetti. 

banner317
Kapısız, kontrolörlerin omuzlarında taşıdıkları bu ağır yüke rağmen emeklerinin ve fedakarlıklarının karşılığını alamadığını, “standart lise mezunu bir memur ile aynı ücrete, Doğu Akdeniz Hava Trafiğini tek sektörle yönettiklerini” ifade etti. 
Bu nedenle çalışanların motivasyonunun, sürekli artan bölgesel hava trafiğinin yükü ile ters orantılı olarak azaldığını belirten Kapısız, şöyle devam etti: 
“Bu yük arttıkça yorgun olan personel isyan noktasına gelmektedir. Son yapılan 30 kişilik münhal fiyaskosunda görüleceği üzere kadroya sadece dört kişi alınabilmiş, henüz bu personelin Hava Trafik Kontrolörü olabilmesi için gereken eğitim süreci bile başlatılamamıştır. Kaldı ki mesleğe başlayıp Ankara’daki eğitim sürecini atlatabilen az sayıdaki personel de süreç içerisinde görevi icra etmeye ve ağır sorumluluklar altına girmeye başladıkça çareyi başka dairelere geçmekte bulmuştur. Ülkemizde bu ücretlere bu mesleği yapabilecek kişi sayısı yok denecek kadar azalmıştır.”
Devletin son 5 yıl içinde iki kez, toplamda 45 kişilik Hava Trafik Kontrolörü münhali açtığını ancak bu rakam içerisinden kontrolör olarak görev yapan sadece 6 kişi bulunduğunu belirten Kapısız, “Bu noktada hükümeti nerede yanlış yapıldığı konusunda durup düşünmeye davet ediyoruz. Aksi halde uluslararası havacılık standartlarını koruyabilmemiz mümkün olmamakla birlikte ‘Yeni Ercan Havalimanı’nı uluslararası direkt charter uçuşlara elverişli bir havalimanı yapacağız’ şeklindeki söylemler sadece havada asılı kalacaktır.” dedi.
 

banner335
Son Güncelleme: 21.02.2020 13:07
Anahtar Kelimeler:
HTKS BaşkanlığıCem Kapısız
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VYK Pazartesi münhal açacak
VYK Pazartesi münhal açacak
“Ortadoğu denkleminin gönüllü sabiti Kıbrıs“ yayımlandı
“Ortadoğu denkleminin gönüllü sabiti Kıbrıs“ yayımlandı
DP Merkez Kadın Örgütü Balıkesir ve Değirmenlik muhtarını ziyaret etti
DP Merkez Kadın Örgütü Balıkesir ve Değirmenlik muhtarını ziyaret etti
KKTC firmaları Gulfood Uluslararası Gıda Fuarı'ndan memnun ayrıldı
KKTC firmaları Gulfood Uluslararası Gıda Fuarı'ndan memnun ayrıldı
BRTK Müdürü Özkurt ve Yönetim Kurulu Başkanı Kanlı'dan açıklama
BRTK Müdürü Özkurt ve Yönetim Kurulu Başkanı Kanlı'dan açıklama
LTB’den peyzaj alanında önemli yatırım
LTB’den peyzaj alanında önemli yatırım
LTB İle EMMA’nın ortak sergisi 24 Şubat’ta açılıyor
LTB İle EMMA’nın ortak sergisi 24 Şubat’ta açılıyor
Ares Spor Kulübü, hastanede iki odayı yeniledi
Ares Spor Kulübü, hastanede iki odayı yeniledi
KKTC’nin ilk elektrikli aracı Günsel tanıtıldı
KKTC’nin ilk elektrikli aracı Günsel tanıtıldı
Çatalköy Belediyesi basın toplantısı düzenleyecek
Çatalköy Belediyesi basın toplantısı düzenleyecek

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim