HP’den Özersay’ın konferans vermesini engelleme girişiminde bulunan Rum tarafına tepki

Yazılı açıklama yapan HP Genel Başkanı Yenal Senin, İngiltere’deki Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin üniversiteye mektup göndererek, Özersay’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı sıfatıyla konferans verecek olmasını “kabul edilemez” olarak nitelendirmesini değerlendirdi.

Rum yönetiminin her fırsatta Türk halkının sesini kesmeye çalıştığını kaydeden Senin, “Kıbrıslı Türkler olarak bu duruma sessiz kalmayacağız ve gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda sesimizi, sözümüzü duyurmaya devam edeceğiz. Rum tarafının tahammülsüz girişimleri bizleri asla yıldıramayacak. Doğru bildiğimiz yoldan ilerlemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.



İngiltere'deki Kıbrıs Türk Gençlik Birliği’nin "Kıbrıslı Türklerin sesini kısmaya çalışan, Kıbrıslı Türkleri ötekileştiren ve her defasında bizlere haksızca kampanya başlatan Kıbrıslı Rumları kınıyoruz” şeklindeki açıklamasından memnuniyet duyduklarını belirten Senin, “Bu destek bizim için çok değerlidir. İngiltere’deki soydaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.



