HP tarafların bazı konularda işbirliği anlaşması imzalamasının kalıcı bir çözüm için bir başlangıç olabileceğini açıkladı

Halkın Partisi (HP), Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafının önce bazı konularda işbirliği anlaşması imzalamasının ileride kalıcı bir anlaşma için başlangıç noktası oluşturabileceğini belirtti.

Halkın Partisi’nden Kıbrıs sorununun çözümü için ortak zeminin bulunup bulunmadığı gündemiyle İsviçre’de yarın başlayacak 5+1 toplantısıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada Kıbrıs Rum tarafının İsviçre’de “tek yol federasyon”, Kıbrıs Türk tarafının ise “tek yol iki devlet” düşüncesini savunacağı, bunun tarafları bir çıkmaza götürebileceği kaydedilen açıklamada, bir üçüncü yolun çıkış yolu olabileceğine inandıkları ifade edildi.

“ÜÇÜNCÜ YOL BİR ÇIKIŞ YOLU OLABİLİR”

Açıklamada, tarafların birkaç konuda iş birliğine dayalı bir ortaklık kurmaları, zaman içerisinde işler yolunda giderse bir federasyona ya da iki ayrı devlete evirilebilecek bir yaklaşımın gerçekçi bir alternatif olduğu kaydedildi.

Avrupa Birliği bugün federal unsurlar içeriyor olsa da, bunun ilk günden ortaya çıkmış bir şey olmadığı, kömür ve çelik konusunda işbirliği yapacakları bir ortaklık olarak başladığı, AB’ın zamanla yetkilerini artırdığı ve bugünkü yapıya dönüştüğü kaydedilen açıklamada, “Kıbrıs’ta da içerisinde doğal gazın da olacağı 4-5 önemli konuda iki devletin iş birliği antlaşmaları imzalayacakları kısıtlı konularda federasyon dışı bir ortaklık şeklinde başlayabilir. Çözüm içerisine konulacak belirli periyotlarda tekrarlanacak referandumlarla bu yetkilerin sayısı zamanla artırılabilir, her şey yolunda giderse yıllar içerisinde bu ortaklı bir federasyona da iki devletin tam olarak ayrılmasına da evrilebilir. AB bazı üye devletler için daha federatif bir yapıya evrilirken örneğin Birleşik Krallık için bir ayrılığa evrilmiştir. Önümüzde bir Avrupa Birliği modeli vardır, sadece sonuçları açısından değil aynı zamanda süreç açısından da dikkate değer bir tecrübe sunmaktadır. Bundan da yararlanılarak bir çıkış yolu bulunabilir” denildi.

CENEVRE’DE HALKIN PARTİSİ’Nİ MANAVOĞLU TEMSİL EDECEK

Halkın Partisi’ni Cenevre’de Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu’nun temsil edeceği, Genel Başkan Kudret Özersay ve Girne Milletvekili Erek Çağatay’ın covid salgını bağlamında izolasyonda oldukları kaydedildi.

Açıklamada, “Halkın Partisi Kıbrıs’ta karşılıklı kabul edilebilir yaşayabilir bir çözümden yanadır, çözümü desteklemektedir. Kıbrıs Türk tarafı Cenevre’de yapıcı davranmalı, Kıbrıs Türk halkının haklarını gözetecek bir çözüm için çaba ortaya koymalıdır” denildi.