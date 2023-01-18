Hız tutkunları dikkat!

Polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde sürat hep başı çekiyor.

Polis raporlarına göre, kaza sebepleri arasında da süratli araç kullanmak ilk sıralarda…

Yeni asgari ücretin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından yarın (19 Ocak) trafik cezalarına artış gelecek.

İşte süratli araç kullanan sürücülere uygulanacak trafik cezası şöyle…

*Trafikte hız sınırını 20 km’ye kadar aşan (1-20 dahil) sürücülere 988.50 TL ve 5 ceza puanı uygulanıyor. Bu ceza yapılacak artışla 1356.30 TL’ye yükselecek.

* Hız sınırını 20 km’den fazla aşan (21-40 dahil) sürücülere 1482.75 TL ve 25 ceza puanı uygulanıyor. Bu ceza yapılacak artışla 2034.45 TL’ye yükselecek.

* Hız sınırını 40 km’den fazla aşan ( 41 dahil ve üzeri) sürücülere 2471.25 TL ve 50 ceza puanı işlem uygulanıyor. Bu ceza artışla 3390.70 TL’ye yükselecek.

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