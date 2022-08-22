banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hemşireler ve Ebeler Sendikası sağlıkta yaşanan şiddet sorununa işaret etti
“Sağlık Şiddet Yasası çıkarılmalıdır”
Bu kıyağın sebebi duygusal mı !!!
Bu kıyağın sebebi duygusal mı...
3 günden bu yana kayıp olduğu bildirilen kişi bulundu
Kayıp kişi bulundu
Lefkoşa’da asayiş ve trafik denetimi yapıldı
Lefkoşa’da asayiş ve trafik denetimi...
Gazimağusa’da uyuşturucu ve kanunsuz ateşli silah bulunduran şahıs tutuklandı
Gazimağusa’da uyuşturucu ve kanunsuz ateşli...
banner405

Hemşireler ve Ebeler Sendikası sağlıkta yaşanan şiddet sorununa işaret etti

22 Ağustos 2022 Pazartesi 10:00
Hemşireler ve Ebeler Sendikası sağlıkta yaşanan şiddet sorununa işaret etti

“Sağlık Şiddet Yasası çıkarılmalıdır”

Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası Başkanı İbrahim Özgöçmen, Girne Akçiçek Hastanesi acil servisinde dün bir hastanın darp edildiğini belirterek, Sağlık Şiddet Yasası’nın çıkması gerektiğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Özgöçmen, hastanede yaşanan şiddet olaylarında güvenlik çalışanlarının yetersiz kaldığını söyleyerek, “Konu üzerinde yetkili olabilecek savcılık, polis genel müdürlüğü ve tüm makamlara açık çağrımızdır. Bir kadın veya bir sağlık çalışanı öldürülmeden kamuoyu önünde çağrıda bulunur gereğinin yapılmasını talep eder ve acil servislerimizin getirildiği son noktaya dikkatleri çekeriz.” ifadelerini kullandı.

Özgöçmen, şu ifadeleri kullandı:

“Dün öğleden sonra takriben yedi sularında ayağı daha önceden kırılmış alçılı vaziyette olan ve 112 hızırdan yardım isteyerek Girne Akçiçek Hastanesi Acil Servise getirilen kadın hastanın müdahalesi yapılmış olup gerekli yardım yapılmıştır. Bu süre içerisinde acil servise gelen erkek arkadaşı, kadın hastamızı ölümle tehdit etmiştir. Bu olayı gören duyarlı vatandaşların uyarılarına aldırmayan saldırgan ilgili kişilere saldırarak darp etmiştir.

Yaşanan fiziksel saldırı ve kadına yapılan ölüm tehdidi müteakip acil serviste nöbetçi olan birlik as başkanımız hemşire Ali Bolat ve Doktor Cemil Yandaş vatandaşlık görevini yerine getirmeye çalışarak saldırganı etkisiz hale getirmeye çalışmış ve kendilerini siper etmiştirler.

Yetersiz kalan güvenlik çalışanları ve duyarlı vatandaşlar sayesinde etkisiz hale getirilen saldırgan polise teslim edilerek hakkında şikâyette bulunulmuştur”

banner360
Son Güncelleme: 22.08.2022 10:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Döviz kurları
Döviz kurları
Bu kıyağın sebebi duygusal mı !!!
Bu kıyağın sebebi duygusal mı !!!
Serdarlı'da kuyuya düşen kadın kurtarıldı
Serdarlı'da kuyuya düşen kadın kurtarıldı
100 yaşında bir efsane: Mustafa Diana
100 yaşında bir efsane: Mustafa Diana
Lefkoşa’da asayiş ve trafik denetimi yapıldı
Lefkoşa’da asayiş ve trafik denetimi yapıldı
Nurel'den Erhürman'ın “sosyal medya açıklamasına“ tepki...
Nurel'den Erhürman'ın “sosyal medya açıklamasına“ tepki...
Çalıştığı esnada üzerine duvar yıkılan kişi ağır yaralandı
Çalıştığı esnada üzerine duvar yıkılan kişi ağır yaralandı
Akpınar, “KKTC’nin kaybetmesini isteyen bu zihniyeti sorgulayalım!”
Akpınar, “KKTC’nin kaybetmesini isteyen bu zihniyeti sorgulayalım!”
Gazimağusa ve İskele’de “Asayiş ve Trafik Denetimi” yapıldı
Gazimağusa ve İskele’de “Asayiş ve Trafik Denetimi” yapıldı
Mağusada hırsızlık!
Mağusada hırsızlık!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim