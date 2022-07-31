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Hayvancılık Dairesi Bafra Deresinde görülen balık ölümleri ile ilgili inceleme yaptı

31 Temmuz 2022 Pazar 11:00
Hayvancılık Dairesi Bafra Deresinde görülen balık ölümleri ile ilgili inceleme yaptı

Hayvancılık Dairesi, Bafra Deresinde görülen balık ölümleri ile ilgili incelemede bulundu. Daire personeli tarafından su numuneleri alınarak mikrobiyolojik inceleme için Devlet Kimya Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildi.

Hayvancılık Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik Belediyesi ekipleri ile bölgede yapılan ilk incelemelerde, derenin sığ ve durağan olduğu, su sıcaklığının 38,5 derecelerde olduğu ve özellikle sığ alanda çözünmüş oksijen miktarının oldukça düşük olduğu gözlendi.

Kimyasal kirlilik (ilaç, zehir, pestisit vs) ihtimalinin çok düşük olduğu ancak bölgedeki paket arıtma tesislerinde yaşanabilecek herhangi bir taşkınlık ve/veya arıza veya aksaklığın doğrudan dereyi etkileyeceğinin de görüldüğü kaydedilen açıklamada, konu ile ilgili olarak Çevre Dairesi ekiplerinin de eş zamanlı çalışma başlattığı ifade edildi.

Ölü balıkların toplatılması için Mehmetçik Belediyesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldığı da belirtilen açıklamada,  analiz sonuçlarının alınmasına müteakip gerekli açıklamanın kamuoyu ile paylaşılacağı vurgulandı.

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