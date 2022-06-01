banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Hayalet Operasyonu Gerçekleştirildi!
Hayalet Operasyonu Gerçekleştirildi!
Fahişelik Yaptırdı!
Fahişelik Yaptırdı!
Vitrin Camını Kurşunlayan Zanlı 2 Gün Daha Tutuklu
Vitrin Camını Kurşunlayan Zanlı 2...
Hem de 500 polis eksikliği varken…
Hem de 500 polis eksikliği...
KKTC Vaka Sayıları Açıklandı
KKTC Vaka Sayıları Açıklandı
banner405

Hayalet Operasyonu Gerçekleştirildi!

01 Haziran 2022 Çarşamba 11:02
Hayalet Operasyonu Gerçekleştirildi!

Evrim Kamalı

Narkotiğin düzenlediği Hayalet operasyonunda zanlı Mehmet Alkış ve Seyit Çobani, 100 gram ağırlığında uyuşturucu maddeyle tutuklandı ve dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

banner341
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kaan Kurtbir, olguları aktardı. Polis, 30.05.2022 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafında alınan bilgide Haspolat-Güngör anayolu Güngör köyü istikametine doğru yolun doğu kısmında yaklaşık 400 metre içerinde ağaçlık alanda toprak yolun kuzey tarafındaki beton ve taşlardan oluşan moloz yığınları arasında gizlenmiş vaziyette kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini belirtti. Polis, akabinde alınan bilgi üzerine konu bölgenin ziyaret edilerek yapılan kontrolde beton ve taşlardan oluşan moloz yığınları arasında gizlenmiş siyah renk bir kısmı yırtık naylon poşette dört ayrı şeffaf naylon içerisinde Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak konu yerde salimen muhafazasının sağlandığını söyledi. Polis, bölgede gerekli emniyet tedbirlerinin alınarak, pusu görevine başlandığını belirtti. Polis,  31.05.2022 tarihinde saat 21:30 raddelerinde  görevli polisler pusu yad görevinde oldukları esnada Zanlı-1 Mehmet Alkış'ın yolcu olarak bulunduğu, zanlı 2 Seyit Çobanı'nin kullandığını aracın toprak yol içerisinde batı istikametinden doğu istikametine gelerek uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin bulunduğu bölgeye konu aracın toprak yol içerisine durduğu ve Zanlı-1'in araçta inerek sağ elinde tutmakta olduğu telefonun ışığı ile maddelerin olduğu yere gelip sol eli ile içerisinde uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin bulunduğu siyah renk naylon poşeti aldığının tespit edildiğini söyledi. Polis, akabinde görevli polislerin zanlı 1'e müdahale ettikleri sırada Zanlı 1’in elindeki cep telefonu ile polisin sol kulak arkasına vurup kaçmaya çalışması üzerine makul kuvvet kullanılarak etkisiz hale getirilirken, aracın içerinden kaçmaya çalışan Zanlı 2'de makul kuvvet kullanarak etkisiz hale getirip Zanlı-1 ile birlikte tutuklandığını belirtti.  Polis, siyah renk bir kısmı yırtık naylon poşette dört ayrı şeffaf naylon içerisinde bulunan yaklaşık 100 gram ağırlığındaki Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin emare alındığını söyledi. Polis, zanlı 1'in üzerinde yapılan kontrolde 140 Euro ile 320 TL nakit paranın soruşturma maksatlı alıkonulduğunu belirtti. Polis, mesele ile ilgili zanlıların herhangi bir ifade vermemiş olmalarına rağmen Zanlı-1 ve Zanlı-2'nin konu maddelerden bilgileri oldukları ve almaya geldikleri ile ilgili sözlü beyanları olduğunu söyledi.

Polis, her iki zanlının da ikametgahlarında arama yapıldığını ve kanunsuz herhangi bir şeye rastlanmadığını belirtti. Polis, tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, bu aşamada 2 zanlının da 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fahişelik Yaptırdı!
Fahişelik Yaptırdı!
Vitrin Camını Kurşunlayan Zanlı 2 Gün Daha Tutuklu
Vitrin Camını Kurşunlayan Zanlı 2 Gün Daha Tutuklu
“Son günlerde pek çok çocuk uygun şekilde beslenemiyor”
“Son günlerde pek çok çocuk uygun şekilde beslenemiyor”
Vedia Barut 19’uncu ölüm yıl dönümü nedeniyle Cuma günü anılıyor
Vedia Barut 19’uncu ölüm yıl dönümü nedeniyle Cuma günü anılıyor
Bakan Çavuşoğlu mesaj yayımladı
Bakan Çavuşoğlu mesaj yayımladı
Cumhurbaşkanı Tatar TravelZone Cyprus Tourism Ltd.’in açılış törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar TravelZone Cyprus Tourism Ltd.’in açılış törenine katıldı
Hem de 500 polis eksikliği varken…
Hem de 500 polis eksikliği varken…
Dolar 16,44 liradan güne başladı
Dolar 16,44 liradan güne başladı
Başbakan Ünal Üstel, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü
Başbakan Ünal Üstel, TBMM Başkanı Şentop ile görüştü
Güzelyurt ilçesi yasta genç yaşta hayatını kaybetti
Güzelyurt ilçesi yasta genç yaşta hayatını kaybetti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim