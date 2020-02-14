banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 13°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
121111
ALTIN
306.703
DOLAR
6.0522
STERLİN
7.8848
EURO
6.5612
Sayın Günsel’in en büyük sınavı
Sayın Günsel’in en büyük sınavı
Ankara sokağı
Ankara sokağı
Akıncı’yı böyle mi cezalandıracaksınız!
Akıncı’yı böyle mi cezalandıracaksınız!
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?
Türkiye’yi sevmeyenleri Rum seviyor mu?

"Havadis" 11 yaşında

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla, Havadis Gazetesi’nin 11’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen resepsiyona katıldı. 

"Havadis" 11 yaşında

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla, Havadis Gazetesi’nin 11’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen resepsiyona katıldı. 

14 Şubat 2020 Cuma 09:57
"Havadis" 11 yaşında


Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, resepsiyonunda gerçekleştirdiği konuşmada, Havadis ailesini, 11’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle tebrik ederek, Havadis’e uzun ömürler diledi.
BİREY, TOPLUM VE DEVLET İTİBARININ ÖNEMİ…
Bireysel ve toplumsal itibarın önemine konuşmasında dikkat çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, “Birey, parasını kaybederse bir şey kaybetmiş olur ama çok şey kaybetmiş olmaz; o parayı yeniden kazanmanın yolları vardır. O birey, sağlığını kaybederse daha çok şey kaybetmiş olur ama gelişmekte olan tıbbi imkanlar sayesinde sağlığını da geri kazanabilir… Ama birey itibarını kaybederse; o zaman her şeyini kaybetmiş olur” diye konuştu. 
Devletler için de itibarın önemli olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı, demokrasi, insan hakları ve özgürlüklere değer veren, kendi halkını adil yönetip halkına en çağdaş hizmetleri sağlayabilen devletlerin; itibar sahibi devlet olduğunun altını çizdi. 

banner317
Cumhurbaşkanı Akıncı, bundan yoksun devletlerin ise çok daha farklı kategorilerde nitelendirilebileceğini ifade etti. 
MEDYA AÇISINDAN İTİBAR
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konuşmasının devamında medyanın ekonomi politiğine değinerek, sırtını para babalarına dayayarak gerçek dışı haberlerle ve karalama üzerine kurgulanmış yorumlarla bir yerlere varacağını sanan görsel ve yazılı medya organlarının varlığına dikkat çekerek şunları belirtti: 
“Bir de ifade özgürlüğüne bağlı, yazarlarına baskı uygulamayan, doğru habercilik yapan ve bu çerçevede halkına hizmet üreten medya kuruluşları vardır… İşte onlar; en itibarlı olanlardır. Ben Havadis’e, bundan sonraki yaşamında da nice itibarlı yıllar diliyorum.”

 

banner335
Son Güncelleme: 14.02.2020 13:08
Anahtar Kelimeler:
Havadis Gazetesi Resepsiyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kumyalı’da hırsızlık…
Kumyalı’da hırsızlık…
Ortaköy’de uyuşturucu…
Ortaköy’de uyuşturucu…
Gazimağusa’da Bir Kayıp Kalıntısına Ulaşıldı
Gazimağusa’da Bir Kayıp Kalıntısına Ulaşıldı
Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi Bir Dilekçe Ve Üç Raporu Karara Bağladı
Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi Bir Dilekçe Ve Üç Raporu Karara Bağladı
Şehit Milletvekili Cengiz Ratip anıldı
Şehit Milletvekili Cengiz Ratip anıldı
Taçoy: “Maraş’ta atılacak adımlar uluslararası gerçekleri dışlamayacak”
Taçoy: “Maraş’ta atılacak adımlar uluslararası gerçekleri dışlamayacak”
İskele Belediyesi Halk Plajı’na ‘Gönül Salıncağı’ kuruldu
İskele Belediyesi Halk Plajı’na ‘Gönül Salıncağı’ kuruldu
Diyabet ve obezite ameliyatları ile ilgili açıklama
Diyabet ve obezite ameliyatları ile ilgili açıklama
Ali Kızılateş’in yaralanmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı
Ali Kızılateş’in yaralanmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı
KTEZO, ülkede gelir dağılımındaki eşitsizliğe dikkat çekti
KTEZO, ülkede gelir dağılımındaki eşitsizliğe dikkat çekti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim