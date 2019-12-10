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Hasan Yılmaz Işık: “Barış sevgi ve kardeşliğin hakim olacağı bir gelecek”

İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutlayarak “Barış sevgi ve kardeşliğin hâkim olacağı bir gelecek” temennisinde bulundu.

Hasan Yılmaz Işık: “Barış sevgi ve kardeşliğin hakim olacağı bir gelecek”

İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü kutlayarak “Barış sevgi ve kardeşliğin hâkim olacağı bir gelecek” temennisinde bulundu.

10 Aralık 2019 Salı 13:32
Hasan Yılmaz Işık: “Barış sevgi ve kardeşliğin hakim olacağı bir gelecek”

İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık gün dolayısıyla Niazi’s Mirage Restoran’da düzenlediği basın toplantısında, Kıbrıs Türklerinin davasının haklı bir insan hakları mücadelesi olduğunu ve 1983 yılında ilan edilen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC), insan hakları ve uluslararası hukuk temelinde meşru olduğunu vurguladı.

Hasan Yılmaz Işık, Birleşmiş Milletler’in (BM) dünyadaki insan hakları ve ihlallerini önleyemediği gibi, BM Güvenlik Konseyine üye bazı ülkelerin bizzat katliamlara destek verdiğini ve Suriye hükümeti ile ortak hareket ettiğini belirtti ve Dernek olarak bunu kınadıklarını ifade etti.

BM ve AB’nin Kıbrıs Türk halkının insan haklarını ve 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti üzerinde ortaklık haklarını olduğu kadar bağımsızlığını da inkâr ettiğini ve bu hakkı yalnız Kıbrıs Rumlarına tanıdığını kaydeden Işık, Kıbrıslı Türklerin adaletsiz ve insanlık onurundan yoksun bir sürece mahkûm edildiğini hatırlattı.

Işık, BM’nin, Kosova’nın tanınma süreci ve kriterlerine fazlası ile sahip olan KKTC’nin BM ilkesi ve temel insan hakkı olan kendi kaderini belirleme hakkını hukukunu Kıbrıs Türküne tanımamasını da “uluslararası kansız bir soykırım” olarak niteledi.

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2004 yılında referandumda hayır oyu kullanan Rum tarafıyla bir anlaşmaya varılamayacağının Crans Montana zirvesinde bir kez daha tescil edildiğini söyleyen Işık, Kıbrıs’ta siyasi eşitliğe dayalı bir anlaşmanın ancak “Türkiye ve KKTC’nin de içinde bulunduğu bir AB” içerisinde mümkün olabileceğini savundu.

Işık, Kıbrıslı Türklerin AB üyeliğinin ilan edilmesi, Kıbrıs Cumhuriyeti ortakları arasındaki statü belirsizliği, doğal kaynaklar ve egemenlik hakları üzerinde neden olduğu kaosun Akdeniz’de yarattığı savaş riskinin bölge barışını tehdit etmesine son verilmesi ve İnsan Haklarının öngördüğü en temel hak olan Kıbrıs Türk halkının bağımsızlığını ve devletini tanımaları için BM ve üye devletlere acil çağrı yaptı.

YILDIRIM

İnsan Hakları Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldırım da basın toplantısında yaptığı konuşmada, insan haklarını en çok insan hakları savunucu gibi görünen büyük devletlerin ihlal ettiğini, gelir ve menfaatleri uğruna savaş yapıp, savaşlara destek verdiklerini söyledi.

Akdeniz açıklarında 200 savaş gemisinin dolandığını kaydeden Yıldırım, büyük devletlerin sadece göstermelik insan hakları savunuculuğu yaptıklarını ve Kıbrıslı Türklerin haklarını her daim göz ardı ettiklerini ifade etti.


 

Son Güncelleme: 10.12.2019 17:10
Anahtar Kelimeler:
Hasan Yılmaz ışıkDünya İnsan Hakları Günü
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