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Harmancı Yenişehir esnafı ve bölge sakinleriyle bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Yenişehir esnafı ve bölge sakinleri ile bir araya gelerek, şehre ilişkin alınacak kararlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. 

Harmancı Yenişehir esnafı ve bölge sakinleriyle bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Yenişehir esnafı ve bölge sakinleri ile bir araya gelerek, şehre ilişkin alınacak kararlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. 

13 Şubat 2020 Perşembe 10:01
Harmancı Yenişehir esnafı ve bölge sakinleriyle bir araya gelerek istişare toplantısı yaptı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Yenişehir esnafı ve bölge sakinleri ile bir araya gelerek, şehre ilişkin alınacak kararlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. 
LTB Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, Belediye olarak daha etkin ve ihtiyaca yönelik hizmet vermek amacı ile hizmetin gideceği bölgede toplantılar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Harmancı, bu nedenle Yenişehir’de yapılacak park yeri ve trafik düzenlemeleri hakkında bölge esnafı ve bölge sakinlerini hem bilgilendirdiklerini hem de görüş ve önerileri dinlediklerini kaydetti. 

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LTB Başkanı Mehmet Harmancı, ayrıca bölgede yeni bir uygulamaya geçilmeden önce yurttaşların ve esnafın da katılımı ile önerilerinin, mutlak surette dikkate alınacağını da söyledi.
 

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Son Güncelleme: 13.02.2020 13:42
Anahtar Kelimeler:
Lefkoşa Türk BelediyesiMehmet Harmancı
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