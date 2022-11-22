Harmancı: “Eğitim Şehrin ve Ülkenin Yarınlarına En Değerli Yatırımdır”

Harmancı, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası ile Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti. Ziyaretlerinde 8.5 yıllık görev süresince ekibiyle birlikte Lefkoşa için yapılanları ve yeni döneme ait plan ve projelerini aktardı.

“Spor ve Kardeşlik Parkı en önemli ihtiyaçlardan birini karşılayacak”

Önümüzdeki dönemde üst yapıya ciddi ağırlık vereceğini ifade ederek sözlerini sürdüren Mehmet Harmancı, “Terminal’de özel sektörle örnek bir iş birliği modeli içerisinde yeni bir ekonomik çekim merkezi yaratma hedefindeyiz. Önümüzdeki dönemde Mustafa Ruso Caddesi’nin batı tarafında yer alacak “Spor ve Kardeşlik Parkı” ile ülkedeki en önemli ihtiyaçlardan biri olan tenis, basketbol, futbol gibi altyapıların tümü bir kompleks içerisinde bir arada yer alacak” dedi.

“Hem öğrencilerimizin hem öğretmenlerimizin her zaman yanındayız”

Harmancı, Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası başkan ve yetkilileri ile görüşmesinde belediye ve eğitim ilişkileri üzerinde durdu. “Her şeyin başında iki tane temel sorun bulunuyor” diye konuşan Harmancı sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunların biri planlama, biri de kaynakların verimli kullanılması. Başkent belediyesi, sınırları en fazla daraltılan belediyelerden biri olmuş durumda. Buna rağmen en fazla kamu yükünü taşıyan LTB’nin hizmet sınırları içerisinde 30’dan fazla kamu okulu var. Bu aynı zamanda fırsat ve kaynak eksikliği yaratıyor. Emlak vergilerinin %15’i eğitime aktarılmalı. LTB, bunu 40’a yakın okula dağıttığında neredeyse her okul için 45 bin TL’lik kaynak düşüyor, bu da okullarımızın ihtiyaçlarının karşılanamaması demektir.”

Kaynakların verimli ve etkin kullanımının yerel yönetimlerde de eğitimde de aynı şekilde önemli olduğunun altını çizen Başkan Harmancı, bunun özellikle pandemi sırasında yaşayarak görüldüğünü ifade etti. Okullardaki neredeyse bütün ihtiyaçların yerel yönetimler tarafından veya okulların kendi gayretleriyle sağlanmaya çalışıldığını anlatan Harmancı, “pandemi döneminde hem öğrencilerin hem öğretmenlerin yanında durabilmek için her zamankinden de daha büyük bir gayret gösterdik. Özellikle uzaktan eğitime erişimi olmayan çocuklarımıza okul yönetimleriyle istişare içinde ve yurttaşlarımızın da desteği ile tablet dağıtarak eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına katkı koyduk. Aynı zamanda okul alt yapılarında eksiklik olan noktalarda katkı sağlamaya çalıştık” diye konuştu.

“Öğrencilerimizin içme suyuna erişimi en temel haktır ve bu konu ile ilgili projemiz yaşam bulacak”

Harmancı, önümüzde dönem tüm kamu okullarında uygulamaya koymayı planladıkları güvenli içme suyu projesiyle ilgili de bilgi verdi. “Okullarımızla ve öğretmenlerimizle yakın diyalog içinde çalıştığımız için özellikle pandemi sonrası yaşadığımız ekonomik kriz döneminde birçok çocuğumuzun okula harçlık götüremediğini ve bundan dolayı okul saatlerinde içme suyuna erişimde sıkıntı yaşandığını duyuyoruz. Bu durum bizim için kabul edilebilir değildir, en temel çocuk hakkının ihlalidir. Okullarımıza su arıtma sistemlerini kurmak için gerekli ön çalışmayı tamamladık, en kısa sürede uygulamaya koyacağız” dedi.

“Daha iyi bir yurt, daha demokratik bir düzen, kendi ayakları üzerinde durabilen, başarısını kendine yaslayan bir ülke yaratmak için mücadele verildi”

Harmancı, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği ziyaretindeki konuşmasına, “Kıbrıs’ın kuzeyinde insanlarımız türlü fedakarlıklarla hem yurt savunmasında hem ailelerinin savunmasında fedakarca ve cefakarca sorumluluklar üstlenmişlerdir. Yaşanan zor dönemleri hepimiz biliyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin daha iyi bir yurt, daha demokratik bir düzen, kendi ayakları üzerinde durabilen, başarısını kendine yaslayan bir ülke yaratmak için mücadele verdiklerini asla unutmamalıyız” sözleriyle başladı.

Geçtiğimiz 8.5 yıllık dönemde dernekle iş birliği içerisinde olduklarına değinen Harmancı, yeni dönemde Metehan bölgesindeki Şehit Çocuğu Arsalarında’nın tüm altyapı sorunlarının sıfırlanacağını, inşaatların önünün açılacağını vurguladı.

Harmancı, “Bu bölgede gerçekten insanların malına mal, evine ev diyebileceği, problemlerle uğraşmayacağı, sadece iki tane bordür taşı koyarak ‘ben bu arazileri arsaları açtım’ demeyecekleri bir noktaya taşımak istedik. Bugün gelinen aşama sizlerin ve bizlerin ortak gayreti ile doğru bir noktadadır” diye ekledi.



Harmancı sözlerini “Ben, bu 8.5 yıllık dönemde birlikte yaptığımız verimli çalışma ortamı için sizlere teşekkür ediyorum. Birçok konuyu birlikte ele alıp aşmayı başardık. Biliyorum ki Kaymaklı şehitleri ile ilgili de bir proje var. Projeye en kısa zamanda Anıtlar Yüksek Kurulu’nun da onaylayacağı çerçevede yerel yönetim olarak biz de katkı sunmaya hazırız. Umuyorum bu projenizi de en kısa zamanda hayata geçirebiliriz” diyerek sonlandırdı.