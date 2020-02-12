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Halil Falyalı’dan Baf Şehitleri İçin Anlamlı Bağış

Ülkemizin yardımsever iş insanlarından Les Ambassadeurs Otel Yönetim Kurulu Başkanı Halil Falyalı, Baf Şehitleri Anıtı için 250 bin TL’lik bağışta bulundu.

Halil Falyalı’dan Baf Şehitleri İçin Anlamlı Bağış

Ülkemizin yardımsever iş insanlarından Les Ambassadeurs Otel Yönetim Kurulu Başkanı Halil Falyalı, Baf Şehitleri Anıtı için 250 bin TL’lik bağışta bulundu.

12 Şubat 2020 Çarşamba 17:18
Halil Falyalı’dan Baf Şehitleri İçin Anlamlı Bağış

Ülkemizin yardımsever iş insanlarından Les Ambassadeurs Otel Yönetim Kurulu Başkanı Halil Falyalı, Baf Şehitleri Anıtı için 250 bin TL’lik bağışta bulundu.

 “Büyük Onur Duyduk”

Milli mücadele tarihimizde büyük bir öneme sahip olan Baf şehitleri için yapılacak olan anıtın büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken iş insanı Halil Falyalı, Gazi Baf Dayanışma Derneği’nin bu konuda öncü olmasının büyük bir önem taşıdığını belirterek, bu anıtın inşa edilmesi için katkı sağlamaktan büyük onur duyduklarını belirtti.

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Falyalı, “Bu katkıyı sağlamak bizim için bir görevdir

Ülkemizin yardımsever iş insanlarından Les Ambassadeurs Otel Yönetim Kurulu Başkanı Halil Falyalı, Baf Şehitleri Anıtı için 250 bin TL’lik bağışta bulundu. Kısa bir süre önce Elazığ’daki depremzedeler için 170 bin TL’lik bağışta bulunan Falyalı, Gazi Baf Dayanışma Derneği’nin, Güzelyurt’taki Baf Şehitleri Anıtı’nın yenilenmesi için hazırlanan projenin hayata geçirilmesine katkı sağlamak amacıyla bağışta bulundu. Dernek adına ziyaret gerçekleştiren Gazi Baf Dayanışma Derneği Başkanı Türkay Tokel ve Yönetim Kurulu Üyeleri’ne 250 bin TL’lik bağış çekini sunan Falyalı, böylesi anlamlı bir amaç uğruna bir araya gelen dernek üyelerine takdirlerini dile getirdi. Böylesi anlamlı bir amaca katkı koymaktan ve şehitlerin adının ebediyen yaşatılacak olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Falyalı, “Bu katkıyı sağlamak bizim için bir görevdir. Çünkü bu şehitler, bizim ve çocuklarımızın geleceği için canlarını feda eden kahramanlardır. Onların adını ölümsüzleştirmek için, vatanımız ve milletimiz için katkılarımız her zaman devam edecek. Umarım en kısa sürede bu anıt tamamlanır, hem şehitlerimizin ruhları şad olur hem de aileleri için bir mutluluk vesilesi olur” diyerek, gelecek nesillerin bugünlere nasıl geldiğimizi unutmaması gerektiğinin altını çizdi. Milli mücadele tarihimizde büyük bir öneme sahip olan Baf şehitleri için yapılacak olan anıtın büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Falyalı, Gazi Baf Dayanışma Derneği’nin bu konuda öncü olmasının büyük bir önem taşıdığını belirterek, bu anıtın yapılması için katkı sağlamaktan büyük onur duyduklarını belirtti.

Tokel, “Şehitlerimizin Adını Yaşatmak Bizim Görevimiz”

Gazi Baf Dayanışma Derneği Başkanı Türkay Tokel, “Kültürümüzü ve geleneklerimizi ve değerlerimizi de yanımızda taşımayı başardık fakat yanımızda getiremediğimiz değerlerimiz de var. Bu getiremediğimiz en önemli değerlerimizin başında da şehitlerimiz geliyor. Bizim için canlarını feda eden şehitlerimizin isimlerini sonsuza kadar yaşatmak için Güzelyurt’a taşındığımız dönemlerde küçük bir anıt inşa edilmişti. Bu anıtın üzerinde 250 şehidimizin adı yazılıdır. Bu kadar yıl içerisinde o anıt yıprandı, döküldü ve şehitlerimize yakışmayan kötü bir duruma geldi. Bu değerimize sahip çıkmak bizim görevimiz olduğu için, şehitlerimize saygı duyan herkesin gücü yettiği kadar destekleri ve bağışlarıyla ortaya çıkan projeyi hayata geçirmek için kaynak yaratmaya çalışıyoruz” diyerek, Gazi Baf’ta çatışmaların yaşandığı ve şehitlerin hayatını kaybettiği günün yıl dönümü olan 9 Mart tarihinde projenin temellerini atmayı hedeflediklerini açıkladı. Tokel, “Biz Halil beyi ziyarete geldik kendisine projemizi sunduk. O da bir Baflı olarak böylesi önemli bir projeye destek vermekten büyük onur duyacağını dile getirdi ve 250 bin TL’lik bağışta bulundu. Bende derneğim ve tüm Baflılar adına kendisine teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Halil FalyalıBağış
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