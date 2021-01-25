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HAKSEN: Salgının ciddiye alınması için kaç kişinin daha ölmesi gerek?

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Covid-19’a ilişkin hükümetin aldığı kararları eleştirdi, hükümeti ciddi önlemler almaya çağırdı. Sendika Başkanı Eren Büyükoğlu, “Halk sağlığnını her şeyden önce gelmesi gerekirken, hükümetin bu salgını ciddiye alması için daha kaç insanımızın ölmesi beklenmektedir?” ifadelerini kullandı. 

25 Ocak 2021 Pazartesi 18:00
HAKSEN: Salgının ciddiye alınması için kaç kişinin daha ölmesi gerek?
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Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Covid-19’a ilişkin hükümetin aldığı kararları eleştirdi, hükümeti ciddi önlemler almaya çağırdı. Sendika Başkanı Eren Büyükoğlu, “Halk sağlığnını her şeyden önce gelmesi gerekirken, hükümetin bu salgını ciddiye alması için daha kaç insanımızın ölmesi beklenmektedir?” ifadelerini kullandı. 
Büyükoğlu yazılı açıklamasında, hem vaka hem de ölümlerde artış yaşandığını, ancak hükümetin “hiç bir anlamı olmayan göstermelik kararlarla tüm toplumu geri dönülmez bir yola sokmakta olduğunu” söyledi.
Günde 30 yerel vaka varken kapanan okulların günde 30 vaka varken açılmış olmasına ve açık işyerlerinin her gün binlerce temasa neden olduğuna değinen Büyükoğlu, hükümet yetkililerinin halkı temaslar konusunda uyarmasının anlamsız olduğunu belirtti. 
Önlem alınmayan her günle telafinin daha zor hale geldiğini ifade eden Büyükoğlu, şöyle devam etti: 

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“Girne bölgesinde ikamet eden insanlarımız diğer şehirlerdeki iş yerlerine gitmeye devam ederken, Girne bölgesinde ikamet eden öğrencilerin eğitimden mahrum bırakılması, kararların ne kadar tutarsız ve amaçsız olduğunun göstergelerinden yalnızca bir tanesidir. 
Halk sağlığı her şeyden önce gelmesi gerekirken, hükümetin bu salgını ciddiye alması için daha kaç insanımızın ölmesi beklenmektedir? 
Derhal ciddi önlemler alınmalı, halk sağlığı ve can güvenliği ilk sıraya konulmalıdır.”
 

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Son Güncelleme: 25.01.2021 20:18
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