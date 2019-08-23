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HAKSEN kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi için hükümeti göreve çağırdı

Ramadan Öcal: "Kamu hizmetlerinde sıkıntıların temelinde; iyi yönetim kadrolarının kurulamaması ve denetim organlarının rasyonel, akıl ve sonuç odaklı çalıştırılamaması yatıyor"

HAKSEN kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi için hükümeti göreve çağırdı

Ramadan Öcal: "Kamu hizmetlerinde sıkıntıların temelinde; iyi yönetim kadrolarının kurulamaması ve denetim organlarının rasyonel, akıl ve sonuç odaklı çalıştırılamaması yatıyor"

23 Ağustos 2019 Cuma 14:03
HAKSEN kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi için hükümeti göreve çağırdı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi için hükümeti göreve çağırdı.
HAKSEN Lefkoşa Bölge Başkanı Ramadan Öcal yaptığı yazılı açıklamada, kamu hizmetlerinde sıkıntıların temelinde; iyi yönetim kadrolarının kurulamaması ve denetim organlarının rasyonel, akıl ve sonuç odaklı çalıştırılamamasının yattığını kaydetti.
Kamusal alanda yürütülmekte olan tüm hizmetlerin daha etkin, daha şeffaf, daha verimli ve denetlenebilir bir yapı içerisinde hizmet veren bir yapıya kavuşturulması adına hükümeti göreve çağıran Öcal, liyakata dayalı bir sistem içerisinde iyi yönetim kadrolarının kurulmasının daha fazla ertelenmemesi gerektiğini kaydetti.

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E-devlet ve e-hizmete derhal geçilmesi gerçeğini kaydeden Öcal, sendikanın hükümet ile görüşmeye hazır olduğunu, sürecin de yakinen takip edileceğinin bilinmesini istediğini belirtti.

 

Son Güncelleme: 23.08.2019 17:15
Anahtar Kelimeler:
HaksenKamu Hizmetlerinin Iyileştirilmesi
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