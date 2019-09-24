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HAKSEN'den Sağlık Bakanlığı'na çağrı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası, yanan Devlet Kimya Laboratuvarı’nın yeni binası için ihalenin henüz açılmadığını belirterek, Sağlık Bakanlığı’na toplum sağlığını dikkate alarak, gerekli adımları ivedi bir şekilde atması çağrısında bulundu. 

HAKSEN'den Sağlık Bakanlığı'na çağrı

Eşit Hak ve Adalet Sendikası, yanan Devlet Kimya Laboratuvarı’nın yeni binası için ihalenin henüz açılmadığını belirterek, Sağlık Bakanlığı’na toplum sağlığını dikkate alarak, gerekli adımları ivedi bir şekilde atması çağrısında bulundu. 

24 Eylül 2019 Salı 15:25
HAKSEN'den Sağlık Bakanlığı'na çağrı

Eşit Hak ve Adalet Sendikasından yapılan açıklamada, 22 Aralık 2016 tarihinde Devlet Kimya Laboratuvarında çıkan yangın sonucunda binanın kullanılmaz duruma geldiği, yeni bir bina yapılıncaya dek geçici olarak Veteriner Dairesine ait laboratuvara taşındığı ve bugüne kadar personelin tüm eksiklere ve sıkışıklığa karşı büyük bir özveri vererek görev yaptığı anımsatıldı. 
Açıklamada, yoğunluk nedeniyle son aylarda orada büyük altyapı sorunları meydana geldiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı: 

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“Sendikamız HAKSEN önceki Sağlık Bakanı ile olan görüşmelerde, Maliye Bakanlığı’nın Genelge No:4.2018 Mali Yılı Bütçesi Uygulamaları kapsamında, Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’nun kuzeyinde bulunan ve 2008 yılında betonarme karkası TAK için yapılan ve 2018 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Sağlık Bakanlığı’na devredilen Yeni Lefkoşa Hastanesi arazisine bitişik parseldeki binanın, uluslararası akredite olabilecek nitelikle bir laboratuvara dönüştürülmesine yönelik mimari, statik, elektrik ve mekanik alanlarda özel sektördeki müelliflerden hizmet satın alınmış olup, ihale dosyasının Temmuz 2019 sonu itibariyle tamamlanacağı yönünde bilgilendirilmiştir. 22.05.2019 tarihinde işbaşına gelen yeni hükümet bu takvime uygun bir yol izlemesi halinde ihalenin açılması gerekmekteydi. Henüz bu yönde çalışma yürütüldüğü hususunda herhangi bir gelişme görmemekteyiz. Bilgi edinme ve orada çalışan personelin sorunları ile ilgili bakandan talep ettiğimiz randevuya henüz cevap alamamaktan dolayı üzüntülerimizi belirtmek isteriz”. 
HAKSEN’in yangın sonrası bu konuda yürüttüğü mücadeleye devam edeceği belirtilen açıklamada, Devlet Kimya Laboratuvarının çalışmalarının eksiksiz yürütülmesi gerektiği, laboratuvarın toplumun akciğeri gibi ve sağlığı tehdit eden olguların tespit edildiği yer olduğu ifade edildi. 
Sendika, Sağlık Bakanı’na bu konuda duyarlı olma çağrısı yaparak, “Temennimiz Sayın Bakanın bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi ve toplum sağlığını dikkate aldığını gerekli adımları ivedi bir şekilde atarak göstermesidir.” denildi.

Son Güncelleme: 24.09.2019 19:09
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