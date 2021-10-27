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HAKSEN Başkanı Büyükoğlu zamları eleştirdi

Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN) Başkanı Eren Büyükoğlu, “akaryakıta yaklaşık 1 TL zam yapılması ve tüp gazın 140TL olmasına yönelik girişimleri” eleştirdi. 

27 Ekim 2021 Çarşamba 16:30
HAKSEN Başkanı Büyükoğlu zamları eleştirdi

Yazılı açıklama yapan Büyükoğlu, “Bir kaç şirketin keyfine göre fiyat belirlemesine göz göre göre izin veriliyor. Bu krizde, insanların ne ulaşım ne de ısınma için başka alternatifi yokken yapılması planlanan bu zamlar, her konuda olduğu gibi halkı ortada bırakmak, halka darbe üstüne darbe vurmaktır” ifadelerini kullandı.
Pandeminin etkileri hala sürerken, TL’nin hız kesmeyen değer kaybı, artan market fiyatlarıyla insanların “günlük masrafların dahi altından kalkamayacak duruma geldiğini” savunan Büyükoğlu, “Ülkeyi yönetenler ise bu şirketlerle ilgili gereğini yapacağına, onlara boyun eğiyor ve darbeyi halka vuruyor” dedi. 

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Büyükoğlu, hükümete “yanlıştan geri adım atma” çağrısında bulundu. 
 

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Son Güncelleme: 27.10.2021 17:45
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