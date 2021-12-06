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Haftalık yangın bilançosu

KKTC’de son bir haftada 3’ü ihmal ve dikkatsizlik, 3’ü kısa devre, 2’si sigara izmariti ve 1’i izinsiz ateş yangını olmak üzere 9 yangın meydana geldi.

06 Aralık 2021 Pazartesi 15:45
Haftalık yangın bilançosu

PGM İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 3’ü Lefkoşa, 3’ü Gazimağusa, 2’si Girne ve 1’i Güzelyurt’ta meydana gelen yangınlar sonucu 31 bin 700 TL’lik zarar oluştu.
Yangınların muhtemel sebepleri, faal durumda ocak üzerinde tencerede unutulan yemek yağı, yol kenarından araziler içerisine söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, izinsiz ateş yakmak, ihmal ve dikkatsizlik, çöp bidonu içerisine söndürülmeden atılan sigara izmariti, balıkçı barınağı içerisinde bulunan balıkçı teknesinin radarında ve motorlu araçlarda meydana gelen kısa devreler olarak yer alıyor.
Hafta içerisinde meydana gelen 6 hususi servis olayları ise trafik kazası sonucu yangın riskini önlemek amaçlı araçların akü başlıklarının sökülmesi, kuyuya düşen köpeğin kurtarılması, rüzgarın etkisi ile kırılıp yol içerisine devrilen ağaç dallarının temizlenmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna sevkinin sağlanması olarak açıklandı.


PGM-İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ: “ZAMANINDA ALINAN TEDBİRLER, FELAKETİ ÖNLER”
PGM İtfaiye Müdürlüğü, vatandaşları yangın riskine karşı dikkati olmaları konusunda uyardı.
İtfaiye Müdürlüğü, şu uyarılarda bulundu:
 “1. Temizlik ve ısınmak amaçlı olsa bile ateş yakmak yasaktır, ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebebiyet verebileceği unutulmamalıdır. Ateş yakma ile ilgili yasadaki kurallara uymamız gerekmektedir.

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2. Faal durumdaki ocak üzerinde unutulan tavanız alev alırsa, panik yapmayın ilk olarak ocağın altını kapatın, yangın söndürme cihazınız ile müdahale ediniz, eğer yangın söndürme cihazınız yok ise, yakınınızdaki bir bezi ıslatarak fazla suyunu aldıktan sonra tavanın üzerini ıslatmış olduğunuz bez ile örtün ve soğumasını bekleyin. Kesinlikle su ile müdahale etmeyin, su yangının daha fazla büyümesine sebep olmaktadır.
3. Özel araçlar, akaryakıt taşıyan araçlar ve tarımsal araçların servisini, bakımını, egzoz ve lastik kontrollerini zamanında yaptırmanız; meydana gelecek olan yakıt sızmalarını, kısa devreleri ve egzozlardan çıkan kıvılcımların yangına sebep olmasını önleyecektir.
4.  Araçlarımızın içerisinde azami 2 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikeyi önleyecektir.
5.İş yerinizi ve konutunuzu herhangi bir yangın riskine karşı sigortalamanız, oluşacak maddi hasarı gidermenizde size yardımcı olacaktır.
6. Herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşlarımızın hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı ve 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları önemle rica olunur”.

 

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Son Güncelleme: 06.12.2021 16:46
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