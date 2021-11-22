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Haftalık yangın bilançosu

Yangınlar sonucu yaklaşık 67 bin 784 TL’lik maddi hasar oluştu..

22 Kasım 2021 Pazartesi 15:00
Haftalık yangın bilançosu

Söz konusu bir haftalık sürede (15-21 Kasım) yangınların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa: 3,

Gazimağusa: 1,

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Girne: 1,

Güzelyurt: 3,

İskele: 4.


Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yangınların muhtemel sebepleri; yol kenarlarına ve araziler içerisine söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, ihmal ve dikkatsizlik, rüzgarın etkisi ile birbirine çarpan elektrik tellerinden düşen kıvılcımların kuru otları tutuşturması, gaz hortumu ile gaz ocağı arasındaki bağlantıyı sağlayan hortumun giriş kısımlarında meydana gelen gaz kaçağı, faal durumdaki saç kurutma makinesinde meydana gelen kısa devre, araçlarda oluşan kısa devreler ile sızan benzinin sıcak aksamlara temas etmesi ve diğer yangınlar olarak yer alıyor.


Hususi servis olayları ise, meydana gelen trafik kazası sonucu yangın riskini önlemek amaçlı araçların akü başlıklarının sökülmesi, ağaçlarda, binalarda ve araçların motor bölümlerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, binanın üst katında mahsur kalan köpeğin kurtarılması, intihar girişiminde bulunan şahıs için İtfaiye Ekipleri tarafından atlama yatağı kurularak önlem alınması, trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların kurtarılarak tedavi maksatlı ambulans ile hastaneye, hayatını kaybeden şahsın Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin morguna sevkinin sağlanması olarak açıklandı.
 

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Son Güncelleme: 22.11.2021 16:03
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