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Haftalık itfaiye raporu açıklandı: 18 yangın meydana geldi. Zarar yaklaşık 1 milyon 231 bin 150 TL

KKTC’de  geçtiğimiz hafta 18 yangın ve 38 hususi servis olayı meydana geldi.  Yangınlar sonucu toplam zarar miktarı yaklaşık 1 milyon 231 bin 150 TL olarak açıklandı. 

18 Nisan 2022 Pazartesi 19:15
Haftalık itfaiye raporu açıklandı: 18 yangın meydana geldi. Zarar yaklaşık 1 milyon 231 bin 150 TL

PGM İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yangınların muhtemel sebepleri arasında; temizlik maksadıyla yakılan ateşin kontrolden çıkması, mangal kömürlerinin söndürülmeden yanıcı maddelerin üzerine dökülmesi, baca içerisinde biriken yağ tortularının alevlenmesi, aracın egzozu üzerine sızan benzinin yanması, buzdolabının kısa devre yapması, şarjda takılı bırakılan pillerin aşırı ısınarak alevlenmesi ve mutfakta bulunan fırının kısa devre yapması yer aldı. 
Hususi servis olayları ise; su deposunun arasında ve merdiven boşluğunda mahsur kalan yavru kedilerin kurtarılması, kuyu içerisine düşen yavru kuzunun çıkarılması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi, yol içerisine dökülen yağların temizlenerek yol güvenliğinin sağlanması, yangına karşı tedbirler alınması, Düzova, Atatürk, Suat Günsel, Şht. Yalçın, Tepebaşı, Mustafa Çağatay, Bostancı Fikri Karayel, Zümrütköy, Lefke İstiklal, Yedidalga ve Doğancı ilkokulları ile Güzelyurt Maarif Anaokulu’nun öğrencilerine, öğretmenlerine ve çalışanlarına yangın eğitimi verilmesi yer aldı. 
Yangınların bölgelere göre dağılımı şöyle: 
“Gazimağusa 8, Girne 3, Lefkoşa 3, Güzelyurt 4”

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Yangın Sebepleri arasında Temizlik  5, Elektrik telleri 3, Kısa Devre 3, Sirayet 3, Sönmemiş Mangal Kömürleri 1, Baca İçerisinde Biriken Tortular 1, Aşırı Yüklenme 1, Egzoz Üzerine Sızan Benzin 1 yer aldı. 
Yangın çeşitleri ise Kuru Ot ve Çöp 6, Ekin 2, Bahçe 2, Ev 2, Atölye 1, Baca 1, Kümes 1, Motorlu Araç 1, Fabrika    1, Sair 1 olarak açıklandı. 
Hususi servislerin bölgelere göre dağılımı ve çeşitleri şöyle: 
“Lefkoşa 15, Güzelyurt    11, Gazimağusa    7, Girne 4, İskele 1
Yangın Eğitimi    18, Yangına Karşı Tedbir Alma    8, Can Kurtarma 8, Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması 3, Yola Dökülen Yağların Temizlenerek Yol Güvenliğinin Sağlanması 1”

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Son Güncelleme: 18.04.2022 20:00
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