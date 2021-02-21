Hafta sonu Girne’de bin 500 test

Sağlık Bakanlığı tarafından, Girne Belediyesi’nin desteği ile Girne’de bin 500’e yakın PCR testi yapıldı.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi’ne ait Leymosun Kültür Evinde dün 704, bugün ise saat 15:00’e kadar 790 kişiye test yapıldığı bildirildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, toplum açısından da önemli bir nokta olan test sayısını artırma çalışmalarına büyük bir hizmet verdiklerini kaydetti.

Güngördü, özellikle hafta başı açılacak olan işletmelerden dolayı, herkesin daha fazla dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, maske mesafe ve hijyen kurallarına tüm vatandaşların özen göstermesi gerektiğini vurguladı.