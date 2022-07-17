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Güzelyurt-Lefke çift şeritli ana yolunun yapımında sona gelindi

17 Temmuz 2022 Pazar 17:45
Güzelyurt-Lefke çift şeritli ana yolunun yapımında sona gelindi

Güzelyurt- Lefke çift şerit ana yolunun yapımında sona gelindi. 

Çeşitli sebeplerle yapımına ara verilen 17.25 kilometrelik yolun, Güzelyurt ile Doğancı kavşağı arasındaki 10 kilometrelik bölümü 2018 yılında kullanıma açılmıştı. 

Geriye kalan bölümde uzun süre ara verilen ve geçtiğimiz aylarda yeniden başlatılan çalışmalar tamamlanmak üzere. Üst temel ve asfaltlama gibi çalışmaların tamamlandığı yol güzergahında yol çizgileri çiziliyor, çember düzenlemeleri yapılıyor. Yol çalışmaları çerçevesinde trafik levhaları ile refüj betonları da yerleştiriliyor.

-Hedef 20 Temmuz

Özellikle Lefke ve bölge halkının açılmasını dört gözle beklediği yoldaki çalışmaların, 20 Temmuz’a kadar tamamlanması hedefleniyor.

Yolun tamamlanması Lefke’ye ulaşımda her yönden kolaylıklar sağlayacak.

Yol çalışmaları konusunda BRT’ye konuşan Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, çift şeritli olarak inşa edilen yolun Lefke için çok önemli olduğunu belirterek, özellikle sabah saatlerinde bölgede yaşanan trafik sıkıntılarına bir nebze olsun çözüm olacağını söyledi.

Bu yolun LAÜ’nün doğu kapısına ulaşması konusunda da acilen bir çalışma başlatılması gerektiğini kaydeden Kaya, mevcut tren yolunun düzenlenip kullanılmasıyla yolun üniversiteye bağlanabileceğini dile getirdi.

Lefke Belediye Başkanı Kaya, yol güzergahında üç çember bulunduğunu ve bağlantı yollarıyla ilgili düzenlemeler de yapılacağını ifade ederek, süreç içerisinde eksiklerin tamamlanacağına inanç belirtti. 

Yolun bölgeye gidişi daha cazip kılacağını kaydeden Aziz Kaya, bölge insanının da yolun açılması beklediğini ve çalışmalardan memnun olduğunu aktardı.

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Son Güncelleme: 17.07.2022 20:16
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