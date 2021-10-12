banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Julia, Emine oldu
Rus Julia Müslüman oldu
Meclis bugün de toplanamadı
İki deneme de başarısız!
Tarihte bir ilk
Tarihte bir ilk
“Türkiye düşmanlığı ithamı” çok ağır!
“Türkiye düşmanlığı ithamı” çok ağır!
banner376

Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nun kalan bölümü ihale aşamasına geldi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nun kalan bölümünün ihale aşamasına geldiğini, yolun geçeceği güzergahın ağaçlardan arındırılmasından hemen sonra yolun tamamlanması için Türkiye’de ihaleye çıkılacağını açıkladı. 

12 Ekim 2021 Salı 12:30
Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nun kalan bölümü ihale aşamasına geldi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nun Doğancı kavşağı ile Lefke arasında kalan 7 kilometrelik bölümünün tamamlanması için güzergah üzerindeki temizlik çalışmalarına hızla devam edildiği belirtildi.  

Yolun ihalesinin yapılması önünde engel teşkil eden, kamulaştırılmış alanlar içerinde bulunan ağaçların sökümüne, zeytin ağaçlarının ise budanıp başka bir alana taşınmasına geçen hafta başlandığı kaydedilen açıklamada, yolun geçeceği güzergahın ağaçlardan arındırılmasından hemen sonra yolun tamamlanması için Türkiye’de ihaleye çıkılacağı belirtildi.  

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, geçen hafta bölgeye giderek üreticiler ile görüştü ve mevcut pürüzler çözülmeden yolun ihale edilmeyeceğini açıklamıştı.

İhale açılmasının önünde duran engellerin ortadan kaldırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Canaltay, “Amacımız Lefke bölgesi ve genelde ülkenin kalkınmasına katkıda bulunacak bu projenin tamamlanması için çalışmaların başlatılması idi. Pürüzleri bölge üreticileriyle uzlaşı içerisinde ortadan kaldırdık. Şimdi sıra ihale ve yolun yapımıma geldi.” şeklinde konuştu.

banner341
Canaltay, 2012’de başlayan ancak yolun uzun yıllar boyunca bütünüyle trafiğe açılamaması nedeniyle gösterdikleri sabır ve destekten dolayı Lefke halkına ve sivil toplum örgütlerine teşekkür etti. 

Yolun Güzelyurt ile Doğancı arasındaki bölümün 2018’de trafiğe açıldığını ancak geriye kalan 7 kilometrelik bölümünün bir türlü tamamlanamamasının bölge halkında büyük hayal kırıklığı yarattığını belirten Canaltay, sürecin uzamasına rağmen güzergah üzerinde tarlası bulunan üreticiler dahil tüm paydaşların yolun tamamlanması için iyi niyet ile yaklaşım gösterdiklerini, herkesin bu amaca yönelik birlikte hareket ettiğini kaydetti.

Canaltay, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yolun tamamlanması için ihaleye çıkılmasının önünde her hangi bir engel kalmadı. Başta Karayolları Dairesi ekibi olmak üzere tüm kesimlere gösterdikleri iyi niyet ve çabadan dolayı bir kez daha teşekkürlerimi sunarım.”


 

banner360
Son Güncelleme: 12.10.2021 13:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakan Amcaoğlu Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Teknofest ekibini kabul etti
Bakan Amcaoğlu Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi Teknofest ekibini kabul etti
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran, önümüzdeki günlerdeki hava tahminlerini açıkladı
Meteoroloji Dairesi Müdürü Buran, önümüzdeki günlerdeki hava tahminlerini açıkladı
Hak-sen'den eylem uyarısı!
Hak-sen'den eylem uyarısı!
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak
YDP MYK yarın toplanacak…
YDP MYK yarın toplanacak…
Kamu-iş, Çağlayan Çocuk Yuvası’nda uyarı grevi yaptı
Kamu-iş, Çağlayan Çocuk Yuvası’nda uyarı grevi yaptı
8 Ekim çekilişinin talihlisi ikramiyesini teslim aldı
8 Ekim çekilişinin talihlisi ikramiyesini teslim aldı
“Medyada dezenformasyon” İsimli çevrimiçi seminer düzenleniyor
“Medyada dezenformasyon” İsimli çevrimiçi seminer düzenleniyor
GAÜ Akademisyeni Apan’dan resim dalında sanat performansı
GAÜ Akademisyeni Apan’dan resim dalında sanat performansı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim