 Güzelyurt Emniyet Kurulu: " Tüm işletmelerde denetimler yapılacak"

Güzelyurt Emniyet Kurulu, son günlerde artış gösteren Corona virüsüne karşı alınacak önlemler konusunu görüşmek üzere bugün toplandı.
Toplantıda, denetim ekipleri tarafından tüm işletmelerde denetimler yapılması, bölgedeki tüm işletmelerin uyarılması kararı alınırken, uyarılara uyulmaması durumunda ilgili işletmeler hakkında yasal işlem başlatılıp kapatma yönüne gidilecek.
Toplantıda alınan kararlar şöyle:
“9/9/2020 tarih ve 45/2018 sayılı karar doğrultusunda Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda;
Güzelyurt Polis Müdürlüğü önderliğinde Güzelyurt Kaymakamlığı, Güzelyurt Belediyesi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Güzelyurt Bölge Müdürlüğü, Temel Sağlık Dairesi Güzelyurt Şube Amirliği, Güzelyurt Çevre Koruma Dairesi ve Çalışma Dairesi’nden oluşacak denetim ekipleri tarafından; tüm işletmelerde denetimler yapılacak. Öncelikle bölgedeki tüm işletmeler uyarılacak, uyarılara uyulmaması durumunda ilgili işletmeler hakkında yasal işlem başlatılıp kapatma yönüne gidilecektir.”