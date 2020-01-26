Güzelyurt'daki kavga mahkemede bitti...

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Can Mulla, olguları aktardı. Polis, zanlıların “Vahim zarar”, “Kasti hasar” , “Ciddi darp”, “Tecavüzi alet taşıma”, “Kavga” ve “Rahatsızlık” suçlarına methaldar olduklarını mahkemeye aktardı.
Polis, zanlı Metin Karadeniz’in 25.01.2020 tarihinde 23.00 sıralarında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyat edilip, yoğun bakıma kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin olduğunu belirtti. Polis, meseleyle ilgili olarak alınması gereken ifadeler, aranan emareler ve soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.
Mahkemede söz alan zanlı Uğurcan Hamitoğlu, doktor kontrolünden geçirilmeyi istedi.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.