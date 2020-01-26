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Güzelyurt'daki kavga mahkemede bitti...

Güzelyurt'ta meydana gelen kavga olayının ardından tutuklanan zanlılar Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Güzelyurt'daki kavga mahkemede bitti...

Güzelyurt'ta meydana gelen kavga olayının ardından tutuklanan zanlılar Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

26 Ocak 2020 Pazar 12:28
Güzelyurt'daki kavga mahkemede bitti...

Mahkemede yeminli şahadet veren Polis memuru Can Mulla, olguları aktardı. Polis, zanlıların   “Vahim zarar”, “Kasti hasar” , “Ciddi darp”, “Tecavüzi alet taşıma”, “Kavga” ve “Rahatsızlık” suçlarına methaldar olduklarını mahkemeye aktardı.

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Polis,  25.01.2020 tarihinde saat 18.15’de Güzelyurt- Lefkoşa anayolunun 23. kilometresinde zanlılar Metin Karadeniz, Rıdvan Avcıkaya, Kürşad Avcıkaya, Bekir Avcıkaya bir taraf; Engin Aras, Fahrettin Aras, Boran Aras, Mücahit Yiğit ve Uğurcan Hamitoğlu’nun diğer taraf olup kavgada yer alıp, dövüştüklerini anlattı. Polis, kavga neticesinde Engin Aras’ın henüz tespit edilemeyen inşaat demiri ile Metin Karadeniz’in kafasına vurup, beyin kanaması geçirmesine sebep olduğunun altını çizdi. Polis, zanlı Rıdvan Avcıkaya’nın yine tespit edilemeyen inşaat demiri ile Uğurcan Hamitoğlu’nun sol koluna vurup, kolunun kırılmasına neden olduğunu belirtti. Polis,kavga anında zanlı Rıdvan Avcıkaya’nın elinde bulundurduğu inşaat demiriyle Engin Aras’a ait LY 121 plakalı BMW aracın sağ ön kapısına vurarak, konu aracı 500 TL hasara uğrattığını söyledi. 

Polis, zanlı Metin Karadeniz’in 25.01.2020 tarihinde 23.00 sıralarında Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyat edilip, yoğun bakıma kaldırıldığını ve hayati tehlikesinin olduğunu belirtti. Polis, meseleyle ilgili olarak alınması gereken ifadeler, aranan emareler ve soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı  Uğurcan Hamitoğlu, doktor kontrolünden geçirilmeyi istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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