Guterres'ten Cenevre açıklaması

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, partilerin nihai tutumlarını dinlediği genel kuruldan sonra, "Bu kolay bir toplantı değildi," dedi.

Resmi müzakerelerin yeniden başlaması için yeterli ortak zemin bulmanın mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.

"Ama pes etmiyorum," dedi ve "önümüzdeki iki ila üç ay içinde gerçekleşebilecek bir sonraki toplantı için mümkün olan en iyi koşulları yaratmak için istişarelerimizle" çabaların devam edeceğini de sözlerine ekledi.

"Yakın gelecekte, yine ortak bir zemine ulaşma yönünde ilerlemek amacıyla başka bir 5 + 1 buluşması için anlaşmayı başardık."

"Devam etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız" dedi.