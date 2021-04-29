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Guterres'ten Cenevre açıklaması

Kıbrıs sorununda ilerleme yolunda ortak zemin bulmayı amaçlayan gayri resmi beş partili zirve, yakın gelecekte benzer bir konferans planlarıyla bu sabah Cenevre'de sona erdi.

29 Nisan 2021 Perşembe 12:43
Guterres'ten Cenevre açıklaması
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, partilerin nihai tutumlarını dinlediği genel kuruldan sonra, "Bu kolay bir toplantı değildi," dedi.

Resmi müzakerelerin yeniden başlaması için yeterli ortak zemin bulmanın mümkün olmadığını da sözlerine ekledi.

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"Ama pes etmiyorum," dedi ve "önümüzdeki iki ila üç ay içinde gerçekleşebilecek bir sonraki toplantı için mümkün olan en iyi koşulları yaratmak için istişarelerimizle" çabaların devam edeceğini de sözlerine ekledi.

"Yakın gelecekte, yine ortak bir zemine ulaşma yönünde ilerlemek amacıyla başka bir 5 + 1 buluşması için anlaşmayı başardık."

"Devam etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Antonio GuterresCenevre5BM
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