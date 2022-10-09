Gürültü yapan komşusunu gaz tabancasıyla korkuttu, tutuklandı

Girne'de bir apartmanda, gürültü yaptığı gerekçesiyle komşusunu gaz tabancasıyla korkutan kişi tutuklandı.

Polis bülteninde "Korkutmak maksadıyla silah taşımak ve ateşli silah teşhir etmek" başlığıyla yer alan bilgiye göre olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında, Girne’de, Şht. Ali Avcı Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi.

N.Z. (E-45) adlı kişi, apartmanın önünde, ses yaptıkları gerekçesiyle aynı apartmanın başka dairesinde kalan bir kişiye, adına kayıtlı gaz tabancasını korkutmak maksadıyla gösterip ateşli silahını teşhir etme suçu işledi.

Polis N.Z.'yi tutuklarken, olayda kullanılan tabanca emare alındı.

-Balkon kapısına çarptı, kırılan camlarla ağır yaralandı

Girne'de dün gece kazayla evin balkon sürme kapısının camına çarpan 17 yaşındaki Cengiz Dündar, yaralandı.

Saat 23.00 sıralarındaki olayda vücudunun muhtelif yerleri kesilen Dündar, Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek, burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı

-Tuzla’da sakin Celal Esmeroğlu aranıyor

Tuzla’da sakin Celal Esmeroğlu (E-40), dün saat 13.00 sıralarında, kalmakta olduğu ikametgahından ayrıldı ve geri dönmedi.

Polis, Esmeroğlu'nun bulunması için aramaların sürdüğünü bildirdi.

-Metehan'da kapısında tasarrufunda uyuşturucu bulunan kişi tutuklandı

Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş kapısında, dün saat 20.00 sıralarında kullanımındaki araçla Güney Kıbrıs'tan KKTC’ye geçiş yapmak isteyen M.T.'nin (E-34) üzerinde ve aracında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan arama sonucu, yaklaşık bir gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık bir gram ağırlığında metamfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

M.T. tutuklandı.

-Hırsızlık

Girne’de 15 Eylül'de, bir kumarhanede müşteri olarak bulunan M.F.A.A.S. (E-32), oyun oynadığı sırada oyun masası üzerinden çaldığı 100 Dolar değerindeki oyun fişini, 8 Ekim’de aynı kumarhaneye tekrar giderek bozdurmak istediği

sırada tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Sahte transkript gönderdi

Girne’de H.C.D.'nin (E-19), okula kayıt yaptırabilmek için sahte olarak düzenlediği ders notları dökümünü (transkript) elektronik posta yoluyla bir üniversitenin öğrenci işleri bölümüne gönderdiği ortaya çıkarıldı.

H.C.D. suç işlemeye teşebbüsten tutuklandı.

(AK/GÜL)