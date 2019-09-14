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Gürcafer patlamadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Girne’de meydana gelen patlama ve yangından duyduğu üzüntüyü dile getirerek,   zarar gören Acapulco Otel sahibi Çağıner ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. 

Gürcafer patlamadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Girne’de meydana gelen patlama ve yangından duyduğu üzüntüyü dile getirerek,   zarar gören Acapulco Otel sahibi Çağıner ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. 

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:04
Gürcafer patlamadan duyduğu üzüntüyü dile getirdi

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, Girne’de meydana gelen patlama ve yangından duyduğu üzüntüyü dile getirerek,   zarar gören Acapulco Otel sahibi Çağıner ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti. 
Gürcafer yazılı açıklamasında,  yaşanan bu felaketten alınması gereken derslerin alındığı umudunu ifade etti ve “Umarım ki, biraz zaman geçince olay unutulmaz ve alınan dersler doğrultusunda, gereğinin yapılması için devlete yakışır bir davranış sergilenir” dedi.

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Son Güncelleme: 14.09.2019 15:45
Anahtar Kelimeler:
Cafer Gürcaferçatalköy Patlama
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