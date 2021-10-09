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Günün Covid 19 bilançosu: “75 pozitif, 1 vefat“

09 Ekim 2021 Cumartesi 19:30
Günün Covid 19 bilançosu: “75 pozitif, 1 vefat“

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Ülkede 1 kişinin Covid 19'dan hayatını kaybettiği son 24 saatte yapılan toplam 22 bin 2 testle 59'u yerel, 75 pozitif vakaya rastlandı. Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, vakalardan 10'u yurt dışından gelirken, 6 kişi de daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunuyordu. Yerel vakaların 23'ü kişi Lefkoşa, 14'ü Girne, 21'i Gazimağusa, 1'i Lefke bölgesinden. 9 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: "Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.002  . Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 75. Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 10. Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6. Yerel Vaka Sayısı: 59.  İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 69. Bugün Kaybedilen Hasta:  1. Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.096.766. Toplam Vaka Sayısı: 20.231. İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.232. Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 919. Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47. Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 863. Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 82. Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9. Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 119. Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 484 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 722 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6923.Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 63.558. 

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Son Güncelleme: 10.10.2021 01:20
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