Günün Covid 19 bilançosu: “75 pozitif, 1 vefat“

Ülkede 1 kişinin Covid 19'dan hayatını kaybettiği son 24 saatte yapılan toplam 22 bin 2 testle 59'u yerel, 75 pozitif vakaya rastlandı. Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, vakalardan 10'u yurt dışından gelirken, 6 kişi de daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunuyordu. Yerel vakaların 23'ü kişi Lefkoşa, 14'ü Girne, 21'i Gazimağusa, 1'i Lefke bölgesinden. 9 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: "Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.002 . Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 75. Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 10. Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 6. Yerel Vaka Sayısı: 59. İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 69. Bugün Kaybedilen Hasta: 1. Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.096.766. Toplam Vaka Sayısı: 20.231. İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 19.232. Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 919. Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47. Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 863. Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 82. Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 9. Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 119. Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 484 Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 722 Güvende Kal Genel tablo Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6923.Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 63.558.