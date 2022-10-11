Güngördü, Girne'de Bulunan Konuk Belediye Başkanları İle Heyetleri Kabul Etti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü Girne Belediyesi'nin düzenlediği 21'inci Uluslararası Zeytin Festivali kapsamında Girne'ye gelen belediye başkanları ve konuk heyetleri kabul etti.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşme Girne Belediyesi Hizmet Binasında yer aldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye’nin çeşitli illerinde bulunan Belediyelerle işbirliği içinde olduklarını ve bu işbirliklerinin her alanda genişleyerek devam ettiğini belirtti.

Güngördü, Zeytin Festivaline katılım gösteren belediye temsilcilerinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getirerek, katkı ve desteklerinden dolayı tüm belediyelere teşekkürlerini iletti.