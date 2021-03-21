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Güngördü, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı

Yaşlılara ve sorunlarına sahip çıkmanın insanlık ve yurttaşlık görevidir. Hepimizin bir gün yaşlanacağını her zaman aklımızda tutmamız gerekir.  Bu duygu ve düşüncelerimle toplumumuzun bugünlere gelmesinde büyük emeği ve çabası olan, hayatımızın en kıymetli hazineleri yaşlılarımızın haftasını kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım

21 Mart 2021 Pazar 17:00
Güngördü, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle bir mesaj yayımladı
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Girne Beldiye Başkanı Nidai Güngördü mesajında şu ifadelere yer verdi: 

Hayatımızın en kıymetli değerleri olan yaşlılarımız, geçmişin tecrübelerini günümüze aktararak geleceğe ışık tutan bir kaynaktır.

Yaşlılarımızın toplumdaki yeri ve önemini bir kere daha hatırlayarak, onları sadece yılın bir günü veya bir haftası değil, onların tecrübeleriyle toplumuza sağladıkları katkılarla her zaman gönülden hatırlanmaları gerekmektedir. 

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Pandemisi döneminde, Girne Belediyesi yaşlıları yalnız bırakmayarak eczane, market alışverişi, gıda yardım gibi birçok faaliyeti gerçekleştirerek yaşlıların yanında olduklarını hissettirmeye devam etti.

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Mart 2020 tarihi itibarıyla rutin kontrollere ve kuaför hizmetine ara verilirken, pandemi süresince;

948 İkinci Bahar Birimi üyemiz Sosyal İşler Şubesi personeli tarafından aranarak her türlü ihtiyaçlarında ulaşabilecekleri numaralar verilmiştir.
Pandemide yapılan gıda yardımlarından İkinci Bahar Birimi üyelerimiz öncelikli olarak faydalanmıştır.

Sosyal Yaşam Merkezi'nde Sağlık Bakanlığı ile işbirliğinde Şubat-Mart 2020 tarihlerinde 2 bin 290 kişi aşılanarak, 15 yatalak İkinci Bahar üyemize ambulans imkanı sağlanmış, aracı olmayan 65 yaş üzeri ihtiyaçlılara, evden alınıp aşı merkezine götürülme imkanı sağlanmıştır.

İyilik Gönüllüleri işbirliği ile yapılan günlük sıcak yemek dağıtımı konusunda bölgemizde ihtiyaçlı yaşlılara sıcak yemek dağıtımı halen daha yapılmaktadır.

GÜNGÖRDÜ: “YAŞLILARA SAHİP ÇIKMAK İNSANLIK GÖREVİDİR”

Yaşlılara ve sorunlarına sahip çıkmanın insanlık ve yurttaşlık görevidir. Hepimizin bir gün yaşlanacağını her zaman aklımızda tutmamız gerekir.  Bu duygu ve düşüncelerimle toplumumuzun bugünlere gelmesinde büyük emeği ve çabası olan, hayatımızın en kıymetli hazineleri yaşlılarımızın haftasını kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım.
 

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Son Güncelleme: 21.03.2021 18:02
Anahtar Kelimeler:
KktcGirneNidai Güngördü
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