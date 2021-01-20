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Güneyde çalışan emekçilerden Başbakan ve Sağlık Bakanı’na bildiri

20 Ocak 2021 Çarşamba 13:12
Güneyde çalışan emekçilerden Başbakan ve Sağlık Bakanı’na bildiri
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GÜNEYDE ÇALIŞAN EMEKÇİLER'DEN BAŞBAKAN VE SAĞLIK BAKANINA BİLDİRİ

Ergün YAHAT

Güney kıbrısta çalışan işçiler adına yönetim kurulu üyeleri bugün Başbakan ve Sağlık bakanlığı önünde bir basın açıklaması yaparak her iki bakanlığada istekleri konusunda yazılı bildiri verdiler.

Sayın Başbakanımız H. Ersan Saner, Sayın Sağlık Bakanımız Ali Pilli, Sayın Bakan Müsteşarımız Ali Çaygür, Sayın Sağlık Üst Komitesi Üyeleri;

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Biz güneyde çalışanlar olarak; sizlere ulaşıp derdimizi anlatmakta çok zorlanıyoruz. Bildiğiniz üzere covid19 korunma kararlarınızda; güneyde ve kuzeyde vaka sayılarının artmış olmasından dolayı 16 Aralık 2020 den itibaren bizlerin geçişleri karantinaya tabi olup günübirlik geçişler durdurulmuştur. Aldığınız kararlar içerisindeki BM, AB, İngiliz Üs Bölgesi, Ara Bölge, Kayıp Şahıslar ve Barış Gücünde çalışanlara 72 saatlik test ile karantinasız geçiş izni vermektesiniz. Bizleri ise karantina otellerine sevk ediyorsunuz.

Bir kısım çalışan ailesini bırakarak güneyde kalmış ve yine bir kısım çalışanda yine ailesini bırakarak karantina otellerinde kalmaktadır. Birçok çalışan ise ne güneyde kalma ne de karantina otellerinde kalma olanağına sahip olmadığı için işsiz olarak beklemektedir. İşimize gidemediğimiz için işten durdurmalar başlamış olup onlarca kişi işsiz kalmıştır. İşyerlerimiz açık olduğundan dolayı işten durdurulma sebebi olarak devamsızlık gösterilmektedir. Hiçbir tazminat alma hakkımız da olmamaktadır.

Yıllarımızı verdiğimiz işlerimizi kaybetmek bir yana yıllarca biriken sosyal haklarımızdan da mahrum olmaktayız. Bilindiği üzere güneydeki vakalarda ciddi bir azalma vardır. Şöyle ki: 15 Aralık 2020 güneyde 339 vaka, kuzeyde 17 vaka 16 Aralık 2020 güneyde 401 vaka, kuzeyde 14 vaka 29 Aralık 2020 güneyde 907 vaka, kuzeyde 33 vaka 30 Aralık 2020 güneyde 704 vaka, kuzeyde 16 vaka 18 Ocak 2021 güneyde 162 vaka, kuzeyde 14 vaka 19 Ocak 2021 güneyde 164 vaka, kuzeyde 23 vaka Bizlerin 1 aydır kapalı olmamızdan; kuzeydeki vakaların güney kaynaklı olmadığı görülüyor. Burdan sizlerin dikkatini çekmek istiyoruz.

Güneydeki vaka sayısındaki düşüş ve uygulanan karantina ortamında; işlerimize gittiğimizde virüs bulaşma şansımız sıfırdır diyebiliriz. Güneyin uyguladığı kapanma sisteminde inşaat , sanayi ve yardımcı kollar açık olup perakende dükkanlarının ihtiyaç olanları da açıktır. Örneğin bisiklet satan yerler. Güneyde uygulanan sistemde işi olmayan insanların sokağa çıkması engellenmiştir. Bu kapanma süresinde güney sağlık sistemi açık olan sektörlerde düzenli testler yapmaktadır.

Bir aydan fazladır evdeyiz. İşimize gidemiyoruz ve gelirimiz yok. İşimize gidip evimize gelebilmemiz elzemdir. Güneyde ve karantina otellerinde kalan çalışanların da evlerine dönmeleri elzemdir. Kapıların işçiler için de günübirlik geçişlere açılması elzemdir. BM, AB, İngiliz Üs Bölgesi, Ara Bölge, Kayıp Şahıslar ve Barış Gücü çalışanlarına uyguladığınız 72 saatlik testle günübirlik geçiş iznini biz işçilere de uygulayın. İşimize gidip evimize dönebilelim. Güneyde ve karantina otellerinde kalan işçiler de 24 saatlik testlerini yaparak evlerine dönebilsinler. SAYGILARIMIZLA GÜNEYİN EMEKÇİLERİ

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