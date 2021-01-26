Güney Kıbrıs'ta KKTC bayrağı hazımsızlığı

Beşparmak Dağları’ndaki KKTC bayrağını boyama çalışmalarının başlaması Rum medyasını çıldırttı.

Manşette “Atilla”

Simerini Gazetesi, Barış Harekatı’na atıfta bulunarak, haberin manşetinde, harekatın kod adı olan “Atilla”yı kullandı.

Gazete, “Boyunduruk altındaki Beşparmaklar’da bulunan bayrak Atilla’nın çalışmalarıyla boyanıyor” diye yazdı.

Bayrağı görmemek için selvi ağaçları dikmişlerdi

Rum Kesimi’ndeki bayrak hazımsızlığı sadece medyada değil siyasilerde de görülüyor.

Eski Rum lider Glafkos Klerides, dönemin KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’la müzakereler sürecinde bayrağın kaldırılmasını istemişti.

Denktaş’ın bu isteği reddetmesi üzerine, bayrağı görmemek için Rum başkanlık sarayının çevresine selvi ağaçları dikilmişti.

KKTC bayrağına hakaret

Eski Rum Lider Dimitris Hristofyas da Beşparmaklar’daki KKTC bayrağı için daha önce hakaret içeren ifadeler kullanmıştı.

Hristofyas bayrak yüzünden “hem üzgün, hem öfkeli” olduğunu söylemişti.

Bayrak 12 futbol sahası büyüklüğünde

Rum Kesimi’nde hazımsızlık yaratan bayrak, 101 bin metrekare yani yaklaşık 12 futbol sahası büyüklüğünde.

Barış Harekatının hemen ardından dağın yamacına komando taburu tarafından Türk bayrağı yapıldı. 7 Mart 1984’de çıkarılan yasa ile de KKTC bayrağı Beşparmak Dağları üzerindeki yerini aldı.