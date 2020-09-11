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'Gufi / Hayukus'' Işık Kitabevi Yayınları’nın 110. Kitabı Olarak Yayınlandı

Gufi / Hayukus” Işık Kitabevi Yaınları’nın 110. Kitabı olarak Yayınlandı

11 Eylül 2020 Cuma 17:01
'Gufi / Hayukus'' Işık Kitabevi Yayınları’nın 110. Kitabı Olarak Yayınlandı
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Issız bir ovada, rastgele bulunan bir defter.  Kapağında Gufi / Hayukus, iç kapağında “Gıbrıslı Gufi’den  Ha(u)yukular”  yazan defterin içinde Kıbrıs ağzıyla yazılmış 41 Haiku…

Defteri bulan Tamer Öncül, Gufi’nin kim olduğunu araştırmış; kesin bir sonuca ulaşamadı. Şiirleri ise günümüz Türkçesi’ne çevirdi. Öncül, “Defterin Hikayesi” başlıklı “Sunuş” yazısının sonuna şunları yazdı:

“Gufi’nin yazısı kötü (masa olarak; bir taşı, ağacı ya da dizini kullanmış besbelli). Kullandığı dil, kökeni gibi çok eski olmasa da, yeni kuşaklar için “çeviriyi” dayatıyor. Burada yaptığım klasik anlamda bir çeviriden çok; sözcüklerin (lafların) günümüzdeki karşılıklarını yazarak güncellemek diye tanımlanabilir.

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Şiirlerin altına eklediğim açıklamalar Gufi’nin anlatmak istediklerini; ya da “derin bilgisini” yansıtmayabilir. Belki bilerek ya da salt hayal gücüyle yazmıştır o dizeleri. Kestirmek zor ama bende o çağrışımları yarattı.

O açıklamaları yapmam doğru muydu?.. Gufi, bir deli mi bir dahi miydi?.. Okumuş bir aydın mı; güngörmüş bir derviş miydi?

Bu soruların doğru yanıtlarını inanın ben de veremiyorum. En iyisi şiirlerini okuyup siz karar verin buna.”

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Son Güncelleme: 11.09.2020 17:12
Anahtar Kelimeler:
Işık KitabeviGufi Hayukus
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