Gübre analiz sonuçları…

Tarım Dairesi’nce 19 ithal gübre numunesinde yapılan analizlerin, uygun çıktığı açıklandı.

Daireden yapılan açıklamaya göre, tahıl üretiminde üst gübrelemede kullanılmak amacıyla çeşitli firmalar tarafından 27 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında ithal edilen 40-50 kilogramlık katı gübrelerden numune alımları gerçekleştirildi.

Tarım Dairesi’ne bağlı Güzelyurt Toprak-Su Laboratuvarı’nda 19 adet ürüne yapılan analizler sonucunda elde edilen değerler, içerikleriyle uyumlu bulundu.