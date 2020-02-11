Gübre analiz sonuçları…

Tarım Dairesi’nce 19 ithal gübre numunesinde yapılan analizlerin, uygun çıktığı açıklandı.
Tarım Dairesi’ne bağlı Güzelyurt Toprak-Su Laboratuvarı’nda 19 adet ürüne yapılan analizler sonucunda elde edilen değerler, içerikleriyle uyumlu bulundu.
Tarım Dairesi’nce 19 ithal gübre numunesinde yapılan analizlerin, uygun çıktığı açıklandı.
Tarım Dairesi’nce 19 ithal gübre numunesinde yapılan analizlerin, uygun çıktığı açıklandı.
Tarım Dairesi’ne bağlı Güzelyurt Toprak-Su Laboratuvarı’nda 19 adet ürüne yapılan analizler sonucunda elde edilen değerler, içerikleriyle uyumlu bulundu.