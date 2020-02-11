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Gübre analiz sonuçları…

Tarım Dairesi’nce 19 ithal gübre numunesinde yapılan analizlerin, uygun çıktığı açıklandı.

Gübre analiz sonuçları…

Tarım Dairesi’nce 19 ithal gübre numunesinde yapılan analizlerin, uygun çıktığı açıklandı.

11 Şubat 2020 Salı 08:15
Gübre analiz sonuçları…

Tarım Dairesi’nce 19 ithal gübre numunesinde yapılan analizlerin, uygun çıktığı açıklandı.

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Daireden yapılan açıklamaya göre, tahıl üretiminde üst gübrelemede kullanılmak amacıyla çeşitli firmalar tarafından 27 Ocak-6 Şubat tarihleri arasında ithal edilen 40-50 kilogramlık katı gübrelerden numune alımları gerçekleştirildi.

Tarım Dairesi’ne bağlı Güzelyurt Toprak-Su Laboratuvarı’nda 19 adet ürüne yapılan analizler sonucunda elde edilen değerler, içerikleriyle uyumlu bulundu.

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Son Güncelleme: 11.02.2020 12:06
Anahtar Kelimeler:
Gübre Analiz SonuçlarıTarım Dairesi
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