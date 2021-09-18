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Google, KKTC bayrağına önce yer verdi sonra sansürledi

Google’ın reklam videosunda, arka planda görülen KKTC bayrağı 4 gün sonra sansürlendi.

18 Eylül 2021 Cumartesi 10:00
Google, KKTC bayrağına önce yer verdi sonra sansürledi

Arama motoru Google, Birleşik Krallık hesabından 'The more we learn, the closer we get (Ne kadar çok öğrenirsek, o kadar yaklaşırız)' başlıklı yeni reklamını yayınladı.

İlk olarak Twitter'a yüklenen bir dakikalık reklamın 20'nci saniyelerinde arka planda KKTC bayrağına yer verildiği görüldü.

AYNI REKLAM YOUTUBE'A BAYRAKSIZ YÜKLENDİ

Reklam, 'Google'ın KKTC'yi tanıdığı' şeklindeki yorumlara neden olsa da durumun YouTube'a aynı şekilde yansımadığı ortaya çıktı.

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Aynı reklamın YouTube'daki versiyonunda bayrağın olmaması dikkat çekti.

GOOGLE REKLAMINDA KKTC ÇELİŞKİSİ: TWİTTER'DA VAR YOUTUBE'DA YOK

Google, Birleşik Krallık hesabından yeni reklam filmini yayınladı. Reklam filminin Twitter'da yayınlanan versiyonunda arka planda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağına yer verildi. Ancak aynı reklamın YouTube'da KKTC bayrağı olmadan paylaşılması dikkat çekti.

KKTC'Yİ RESMİ ADIYLA KORONAVİRÜS HARİTASINA EKLEMİŞTİ

Öte yandan Google, geçen yıl Koronavirüs salgının ülke bazında gösterildiği haritaya, KKTC'yi resmi adıyla eklemişti.

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Anahtar Kelimeler:
GoogleKktc Bayrağı
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