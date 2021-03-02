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Google hash code yarışması online olarak 5. kez GAÜ ev sahipliğinde gerçekleşti

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ev sahipliğinde bu yıl 5.’si gerçekleşen Google Hash Code Yarışması, bu yıl online olarak gerçekleşti.

02 Mart 2021 Salı 14:40
Google hash code yarışması online olarak 5. kez GAÜ ev sahipliğinde gerçekleşti
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Google tarafından 18 yaş üzeri bilgisayar programcılığına ilgi duyan öğrencilere ve çalışan profesyonellere yönelik düzenlenen yarışmada, Google'da karşılaştıklarına benzer gerçek mühendislik problemleri çözmeye çalışıldı. GAÜ’de gerçekleştirilen yarışmada katılımcılar online olarak bilgisayar başında zorlu problemleri çözmeye çalışarak, en yüksek puanı toplamak için ter döktü.

Hash Code'da yarışan GAÜ mezunları; Okan Kaan Çetinkaya ve Ayşegül Dönmez'den oluşan ''SSOFalse'' takımı, Dünya sıralamasında 1709. sırada yer alarak yarışmada 9,268,353 puan ile KKTC birincisi olarak büyük başarı gösterdi. Yarışmada Dünya Sıralamasında 1. olan takımın almış olduğu puan : 10,586,135.

SSOFalse takımı üyesi Okan Kaan Çetinkaya, yarışma ile ilgili yaptığı açıklamalarda; “Bu yıl sorulan soru, bir şehir planının açıklaması ve o şehirdeki tüm araçlar için planlanan yollar göz önüne alındığında, trafikte harcanan toplam süreyi en aza indirmek için trafik ışıklarının programını optimize edecek bir algoritmanın yazılmasıydı.

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Verilen 6 farklı input dosyasındaki verilerin, tarafımızca yazılan algoritmalarda işlenerek output dosyalarının oluşturulması ve oluşturulan output dosyalarının Google HashCode sistemine yüklenerek puan alınması amaçlanmıştır.

Soruyu çözmek için ilk olarak, Hashcode sisteminde verilen örnek dokümandaki input ve output değerlerinden mantığını anlayarak bir algoritma geliştirdik. Daha sonrasında, geliştirdiğimiz algoritmadan çıkan output değerlerinden puan aldığımızı gördüğümüzde, daha motive bir şekilde yazdığımız algoritma kodlarının revize işlemine başladık.

Verilen 6 farklı input dosyasının her birisinin algoritmamızda işlenmesi için, algoritmamızda yeni revizelere ihtiyaç oldu. Kademeli olarak geliştirdiğimiz algoritmamız sayesinde, dengeli artış gösteren score puanımızı elde ettik” dedi.

Yarışmaya nasıl hazırlandıklarını anlatan Çetinkaya; “HashCode 2021 etkinliğine, önceki senelerde yapılan etkinlik sorularını tekrar çözerek ve detaylı araştırma yaparak katıldık. Bu sene internette, önceki senelere ait HashCode etkinlik sorularının çözümlerindeki farklı kaynak sayılarında artış olduğunu gözlemledik.Farklı kaynakları inceleyerek, farklı bakış açıları ve kod revize işlemlerindeki dikkat etmemiz gereken belli standartları daha iyi anlamış olduk.

Çetinkaya açıklamalarının devamında; “HashCode 2021 etkinliğinde KKTC'de birinci olmamıza çok sevindik. Çok interaktif ve eğlenceli bir etkinlik süreci oldu. Okulumuzun, hocalarımızın bize gösterdikler yoldan ilerliyoruz. Tarafımıza, Google HashCode etkinliğine katılma fırsatı verildiği için teşekkür ederiz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
GaüGoogle Hash Code Yarışması
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