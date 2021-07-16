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16 Temmuz 2021 Cuma gündemi
16 Temmuz 2021 Cuma gündemi
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GKK Rum tarafının KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı gemilerinin bir tekneye ateş açtığına yönelik iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

16 Temmuz 2021 Cuma 15:30
GKK Rum tarafının KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı gemilerinin bir tekneye ateş açtığına yönelik iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

“TACİZDE BULUNULMADI…ATEŞ AÇILMADI”

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), Rum tarafının “KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı gemilerinin bir tekneye ateş açtığına” yönelik iddialarının, gerçekleri yansıtmadığını açıkladı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı gemileri tarafından bir tekneye ateş açıldığına yönelik Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin iddiaları konusunda açıklama yaptı.

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Açıklamada, “GKRY tarafında açık kaynaklarda 16 Temmuz 2021 günü saat 03.30’da Pirgo kuzeyinde GKRY karasularında bir tekneye aslı olmayan şekilde KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı gemileri tarafından 4 el ateş açıldığı bilgisi yer almıştır. KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri KKTC egemenlik alanında ve karasularında düzensiz göçmen dâhil her türlü yasadışı faaliyeti önlemeye yönelik görevine devam etmektedir.” denildi.

Bu kapsamda alınan bir ihbar neticesinde KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı gemilerinin Güzelyurt Körfezinde gece yarısından itibaren keşif ve gözetleme seyrine başladığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Gece 03.35’te Güzelyurt Körfezinde karasularımıza girmek üzere olan şüpheli bir tekne tespit edilmiştir. Teknenin kimliğini tespit etmek üzere tekneye doğru yönelinmesi sonrasında bahse konu tekne yüksek süratle genel güney istikametine ilerlemeye başlamış ve Pirgo bölgesine ilerlediği izlenmiştir.

Bu faaliyet süresince KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı gemileri, yanlı haberde bahsedildiği şekilde, kendi karasuları dışına çıkmamış, herhangi bir tacizde bulunmamış ve kesinlikle ateş açmamıştır.

Bu haberde, her zaman olduğu gibi Rum tarafınca olmayan bir olayı, senaryoya dönüştürülerek yıllardır Kıbrıs Türk halkına karşı yürütülen menfi politika ve uygulamanın bir devamı niteliğinde kullanılan propaganda maksatlı bir haber olarak hafızalarda yer alacaktır.”

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Son Güncelleme: 16.07.2021 16:29
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