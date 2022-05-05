Girne’ye yeni çöp araçları kazandırıldı

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Girne’de artan nüfusa ve hızla gelişen kentte temizlik hizmetlerinin daha iyi ve daha çağdaş yapılabilmesi için belediyenin, son olarak 2 adet 13 (m3)ve 6(m3) kapasiteli çöp kamyonlarını araç filosuna eklediği belirtildi.
Güngördü, Girne Belediyesi’nin daha iyi hizmet verilebilmesi için öncelikle kentin nüfusu ile ilgili beklentilernin devam ettiğini, kent halkına daha iyi hizmet verebilmek için mutlaka Girne kentinin yeni nüfusunun belirlenmesi gerektiğini dile getirdi. Kentteki hizmet kalitesini artırmaya çalışırken Girneli iş insanlarının da belediye ile işbirliği içerisinde olduklarını belirten Güngördü, araçların temininde yaptığı katkılarından dolayı kendilerine teşekkür etti.