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Girne’de yeni park ve aktivite alanının temeli atıldı

22 Nisan 2021 Perşembe 17:30
Girne’de yeni park ve aktivite alanının temeli atıldı
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PARKA SÜLEYMAN CENGİZ EMİNOĞLU'NUN ADI VERİLECEK

Çocuk ve gençlere yönelik çalışmalar yürüten Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı ile Girne Belediyesi tarafından Girne’de Püsküllü bölgesinde inşa edilecek park ve aktivite alanının temeli atıldı.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre yeşil alana, çocukluk çağı kanserinden nöroblostom hastalığı nedeniyle, 2019’ da 9 buçuk yaşında yaşama veda eden Süleyman Cengiz Eminoğlu’nun adı verilecek.

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Temel atma törenine katılan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Süleyman Cengiz Eminoğlu’nun adını yaşatacak böyle bir projeye katkı koymaktan onur duyduklarını dile getirdi.

Güngördü, parka 150-200 yıllık bir zeytin ağacının da dikildiğini kaydetti.

Parkta çılgın kaydırak, yarı basketbol sahası, oyun üniteleri, trambolinler,  dinlenme alanı, tuvaletler, büfe ve depo yer alacak.

Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı Başkanı ve Süleyman Cengiz Eminoğlu’nun annesi Özge Özbekoğlu, parkı eylül ayında tamamlamayı hedefledikleri projenin Girne Belediyesi iş birliğinde hayat bulacağını ifade etti.

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Son Güncelleme: 22.04.2021 18:11
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