banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ak koyun kara koyun ortaya çıkmalı
Ak koyun kara koyun ortaya...
Kahraman olmak bu kadar mı kolay!
Kahraman olmak bu kadar mı...
Başlıksız
Başlıksız
Tıp-İş başkanı espri mi yapıyor?
Tıp-İş başkanı espri mi yapıyor?
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 16 yeni vaka
Kapat

Girne’de iş insanlarının yardımları devam ediyor

Girne Belediyesi, Ramadan Cemil İşletmeleri’nin, 6 ilçede dağıtılmak üzere 3 bin üründen oluşan hijyen yardım paketi bağışında bulunduğunu bildirdi.

24 Şubat 2021 Çarşamba 17:00
Girne’de iş insanlarının yardımları devam ediyor
banner337
banner351

Girne Belediyesi, Ramadan Cemil İşletmeleri’nin, 6 ilçede dağıtılmak üzere 3 bin üründen oluşan hijyen yardım paketi bağışında bulunduğunu bildirdi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Covid-19 salgının yarattığı ekonomik sıkıntılardan etkilenen ihtiyaçlı vatandaşlara yönelik yardımlar devam ediyor. İş insanları ve yardımsever vatandaşların ihtiyaçlı vatandaşlara yönelik gıda ve hijyen paketi dağıtımları, belediyeler aracılığıyla vatandaşlara ulaştırılıyor.

Ramadan Cemil İşletmeleri bağışı için Girne Belediyesi’nde düzenlenen sembolik törene, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Ramadan Cemil İşletmeleri Direktörü Işın Ramadan Cemil, Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu,  Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Çatalköy Belediye Başkanı Mehmet Hulusioğlu, Mağusa Belediyesi temsilcileri, Ramadan Cemil İşletmeleri yöneticileri katıldı.

Ramadan Cemil İşletmeleri Direktörü Işın Ramadan Cemil, Covid 19 salgınında hijyen konusunun büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, şirket olarak hijyen ürünlerinden oluşan bir bağışta bulunmayı tercih ettiklerini dile getirdi.

banner341
Yardım paketlerinin dağıtımını gerçekleştirecek belediyelere teşekkür eden Işın Ramadan Cemil, yardımların en iyi şekilde yerini bulacağına inancının tam olduğunu vurguladı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de, 2020 Mart ayından beridir ülkenin Covid 19 salgını nedeniyle büyük sorunlarla boğuştuğunu, bu süreçte birçok iş yerinin kapandığını, birçok insanın işsiz kaldığını anımsatarak, birçok iş insanı, kurum ve kuruluşun toplumun ruhunda var olan yardımlaşma dayanışma duygusunu yeniden ön plana çıkardığını söyledi.

Ocak ayındaki ikinci kapanma dönemiyle toplumsal yardımlaşma ihtiyacının yeniden hasıl olduğunu belirten Güngördü, iş insanı kurum kuruluş ve yardımsever vatandaşların yeniden harekete geçtiğini anımsattı ve Ramadan Cemil İşletmelerine teşekkür etti.

Hijyen konusunun, salgından korunmadaki önemine işaret ederek Ramadan Cemil İşletmeleri’ne teşekkürlerini sunan Güngördü, 28 belediye başkanının bu yardım malzemelerini ihtiyaçlı vatandaşlara en doğru en hızlı ve en adil şekilde dağıtacağını kaydetti.

Belediyeler Birliği Başkanı ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, duyarlılığından dolayı Ramadan Cemil İşletmeleri’ne teşekkürlerini sunarak, bu yardımların diğer kurum kuruluş, iş insanı ve yardımsever vatandaşlara örnek olmasını diledi. Özçınar, belediyelerin, ülkede her noktada ihtiyaçlı vatandaşları en doğru şekilde belirleyerek, yardımları en hızlı ve en adil şekilde dağıtacak adresler olduğunu da vurguladı.

banner360
Son Güncelleme: 24.02.2021 18:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Önümüzdeki bir haftalık sürede yağış beklenmiyor
Önümüzdeki bir haftalık sürede yağış beklenmiyor
UBP MYK toplandı
UBP MYK toplandı
İlaç ve Eczacılık Dairesi ilaç alımı için ihaleye çıktı
İlaç ve Eczacılık Dairesi ilaç alımı için ihaleye çıktı
Gürcafer Ankara temaslarını değerlendirdi
Gürcafer Ankara temaslarını değerlendirdi
Bakan Oğuz Havadis Web TV'ye konuştu
Bakan Oğuz Havadis Web TV'ye konuştu
Özersay'dan Tatar ve Ertuğruloğlu'na çağrı
Özersay'dan Tatar ve Ertuğruloğlu'na çağrı
Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak
Cumhuriyet Meclisi yarın toplanacak
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay personeliyle tanıştı
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Canaltay personeliyle tanıştı
Çavuşoğlu: “ Gıda güvenliğini sağlamak önemli”
Çavuşoğlu: “ Gıda güvenliğini sağlamak önemli”
Kasaplar ithal et talebinde bulundu
Kasaplar ithal et talebinde bulundu

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim