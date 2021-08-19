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Girne’de bazı sokaklarda tek yön uygulamasına Pazartesi başlanıyor

Girne Belediyesi tarafından belirlenen bazı yolların trafikte tek yönlü kullanılması uygulanmasına 22 Ağustos Pazartesi günü başlanıyor.

19 Ağustos 2021 Perşembe 09:30
Girne’de bazı sokaklarda tek yön uygulamasına Pazartesi başlanıyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi Trafik Komisyonu, 23 Haziran’da Şht. Necati Gürkaya, Şht. Metin Sülüş, Şht. Metin Gönyeli Sokak ile 1 Ağustos Sokaklarının tek yön çalıştırılmasına karar verdi.

Açıklamada, 22 Ağustos’ta başlatılacak yeni tek yön uygulaması hakkında bölge halkı ve işyeri sahiplerine yazılı bildiri verildiği aktarıldı.

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GÜNGÖRDÜ: “AMACIMIZ TRAFİĞİ RAHATLATMAK VE TRAFİKTEN KAYNAKLI SORUNLARIN ÇÖZÜLMESİNİ SAĞLAMAK”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bölge halkının bir süredir yaşadığı otopark sorununa çare olması ve trafik yoğunluğunun azaltılması için Belediye Trafik Komisyonu’nun 23 Haziran 2021 tarihinde aldığı karar doğrultusunda tek yön uygulamasına gidildiğini ifade etti. Güngördü, sürücülerin tek yön olarak kullanılan yollarda yeni düzenlenen trafik işaretlerine dikkat etmeleri ve kurallara uyması çağrısında bulundu.

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Son Güncelleme: 19.08.2021 10:16
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