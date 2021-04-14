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Girne ve Lapta sakinlerinin dikkatine!

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), bugün Girne ve Lapta'da elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu..

14 Nisan 2021 Çarşamba 08:45
Girne ve Lapta sakinlerinin dikkatine!
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KIB-TEK Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle Girne’de Güzelyalı Otel ve çevresinde 09.00- 15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

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Lapta’da ise Babil Bahçeleri bölgesi, postane, Rose Garden Hotel bölgesi ile telefon santrali batı bölgesine dört saat boyunca elektrik verilemeyecek.


Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 13.00 saatleri arasında; Lapta’da Babil Bahçeleri bölgesi, postane, Rose Garden Hotel bölgesi ve telefon santrali batı bölgesine elektrik verilemeyecektir denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Elekrik KesintisiKIBTEK
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