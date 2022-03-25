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Girne Kolejlerinden Akpınar’a tebrik ziyareti
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Girne Kolejlerinden Akpınar’a tebrik ziyareti

Demokrat Parti Girne Milletvekili ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Kurucu Rektörü Serhat Akpınar Girne Kolejleri tarafından ziyaret edildi.

25 Mart 2022 Cuma 16:25
Girne Kolejlerinden Akpınar’a tebrik ziyareti

Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko ve Girne Kolejleri CEO’su Dilek Cambazoğlu, Demokrat Parti Girne Milletvekili ve GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’a tebrik ziyaretinde bulundu.

Girne Kolejleri CEO’su Dilek Cambazoğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “GAÜ Kurucu Rektörümüz Sayın Serhat Akpınar’ı, Eğitim Girişimcisi Sayın Ümit Kalko ile birlikte ziyaret edip, milletvekili olması vesilesiyle tebriklerimizi sunduk. Değerli Hocamız, çok yönlü ve vizyoner bakış açısı ile başarı yolculuğumuzda yolumuzu aydınlatmaya her zaman devam edecek” şeklinde belirtti.

Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko’da bir açıklama yaparak, “Sayın Serhat Akpınar’ı milletvekili olması vesilesiyle tebrik ettim. Eğitimde vizyoner bakış açılarıyla fark yaratan ağabeyimin Kıbrıs siyasetine de yeni soluk getireceğini düşünüyorum” dedi.

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Akpınar ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamasında ise, “Çok değer verdiğim Ümit Kalko ve Girne Kolejlerimizin CEO’su Dilek Cambazoğlu tebrik ziyaretleri gerçekleştirdiler. Okul öncesinden, ilk ve orta öğretimde Girne American University’mizin kuruluşu olarak faaliyet gösteren Girne Kolejlerimiz bugün  Türkiye’de, müthiş başarılara imza atarak Türk Milli Eğitiminde  örnek ve geleceğe yön veren bir eğitim uygarlığı olarak yerini almayı başardı. 12. kolejimiz Gaziantep’te 2022-2023 Akademik yılında açılıyor. Hedefimiz 2022 Öğretim Yılına kadar İzmir’in de içerisinde olacağı 15 Girne Kolej sayımıza ulaşmak. Başarı yolculuklarında tüm Girne Koleji Kurucuları ve Yöneticilerimizi ayrıca kutluyorum. Geleceğe yön vererek, çocuklarımızı dünyanın geleceğine yön verecek çok yönlü bireyler olarak yetiştirmeye devam edeceğiz. Düşünce, azmi ve hedef odaklı çalışmaları için kardeşim Ümit Bey’e ve CEO’muz Dilek Hanıma sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Girne Kolejleri CEO’su Dilek Cambazoğlu ve Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko daha sonra GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umay Türkeş Günay ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Özgür Batur’u da ziyaret ederek yeni projelerini değerlendirdiler. Cambazoğlu ise yaptığı açıklamada, toplantıların oldukça verimli geçtiğini söyleyerek, GAÜ’ye ev sahipliklerinden dolayı teşekkür etti.

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Serhat AkpınarGirne KolejiGaüDpKktc
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