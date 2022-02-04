Girne Belediyesi’nin düzenlediği yarıyıl şenliği sürüyor

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, şenlik kapsamında Sosyal Yaşam Merkezi çatısı altında Sosyal İşler Şubesi’nin hazırladığı program çerçevesinde yapılan Origami Atölyesi ve Oyun Günü etkinlikleri çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşirken, etkinlikler 12 Şubat Cumartesi gününe kadar devam edecek.



Bu çerçevede, 8 Şubat 2022 Salı günü Sosyal Yaşam Merkezi’nde Resim Atölyesi, 10 Şubat Perşembe günü Sosyal Yaşam Merkezi’nde Seramik Atölyesi yapılacak. Etkinlikler, 12 Şubat Cumartesi günü 10:00-12:00 saatleri arasında Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde yapılacak Çocuk Partisi ile sona erecek.Açıklamada, atölye çalışmaları hakkında bilgi almak ve kayıt olmak için, 0 (392) 815 15 08 ile 0539 112 63 63 numaralı telefonlardan Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi’nin aranabileceği ve atölye çalışmalarına katılacak çocuklardan 7 günlük hızlı negatif antijen veya PCR testi isteneceği de kaydedildi.